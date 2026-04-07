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酒精殺不死 「超級真菌」耳念珠菌感染恐致命

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醫師提醒，一般消毒劑未必能把消除被稱為「超級真菌」的耳念珠菌，如果出現耳念珠菌侵...
醫師提醒，一般消毒劑未必能把消除被稱為「超級真菌」的耳念珠菌，如果出現耳念珠菌侵襲性感染，通常需服用2周抗真菌藥物；示意圖。（圖／123RF）

60多歲的陳先生是位越南台商，因中風病史長期往返兩地就醫。去年5月，他因意識混亂在越南當地醫院住院治療，診斷為敗血性腦病變，7月轉診到台灣，抽血培養後確認感染耳念珠菌，所幸經注射型抗黴菌藥物治療後，培養結果轉為陰性，病況改善順利轉出加護病房。這個被稱為「超級真菌」的耳念珠菌，生命力頑強，一般消毒劑未必能把它消除，雖然手部可用含70至80%酒精清潔，但環境清潔需使用1比49稀釋漂白水。

台灣衛生福利部台中醫院耳鼻喉科醫師張進芳指出，耳念珠菌可在腋窩和腹股溝等皮膚、鼻孔、外耳道、傷口、尿液和呼吸道等非侵入性部位繁殖而不發病，可於感染者身上存活數月，這個階段稱為「定植」或「帶菌」狀態。

許多人在此階段完全沒有症狀，但一旦病菌突破防線進入體內，耳念珠菌感染的最初症狀往往是發冷和發燒等非特異性表現，很容易與其他感染混淆。如果皮膚上有傷口或身上連接導管，例如尿管、中心靜脈導管或其他侵入性醫療用具，耳念珠菌就有機會進入血液引起侵襲性感染，會出現頭暈、發燒、血壓偏低等病徵。

張進芳提醒，耳念珠菌發病時，可影響腹腔、傷口、耳朵和血液，這些感染可以變得嚴重甚至致命。免疫力較差人士甚至可能引致敗血症，更棘手的是症狀與細菌性敗血症相似，若醫師誤判僅給予抗生素而非抗真菌藥物，可能延誤關鍵治療時機。

張進芳表示，已確定的耳念珠菌感染風險因素包括使用抗細菌和抗真菌藥物、血管和腹部手術、侵入性醫療儀器使用、免疫系統受抑制、慢性腎病、血液透析、糖尿病等相關。耳念珠菌主要通過直接與患者或帶菌者接觸，或間接接觸受汙染的環境表面或設備傳播，較常於醫療機構和長期住宿設施中人與人之間傳播。

耳念珠菌具有多重抗藥性，目前有三種抗真菌藥能對付耳念珠菌，如果病人出現耳念珠菌侵襲性感染，通常需服用兩周抗真菌藥物；若只是耳念珠菌帶菌者並沒有受感染及明顯病徵，則不須服用抗真菌藥物。

預防最重要的仍是注意個人衛生、勤洗手，維持健康生活及飲食習慣、控制已有疾病，從而增強免疫力。一般健康民眾無需過度恐慌，但住院病患、長期使用管路或免疫力低下者應特別留意防護措施。

越南 中風 免疫力

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