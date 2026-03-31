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65歲婦起床後堅持兩件事不偷懶 2年瘦21公斤

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只要掌握自身體況、體重與飲食之間變化趨勢，高齡女性也可透過規律作息與運動成功減重...
只要掌握自身體況、體重與飲食之間變化趨勢，高齡女性也可透過規律作息與運動成功減重；示意圖。（圖／123RF）

人隨著上了年紀代謝變慢、減重變得更不容易，但日本一名65歲女性靠著規律日常作息與持續運動，兩年多來成功減去21公斤，並建立起可長久維持的健康生活方式。

日媒Halmek報導，65歲的女子あ・らかん60多歲才開始接觸重量訓練，從2023年9月開始減肥，至今已經減去21公斤，她分享一整天的真實日常生活。

她每天早上起床後，首先進行量體重和血壓，這項習慣已經持續超過28個月從未間斷。長期記錄後，可以逐漸掌握自身體況、體重與飲食之間的關係與變化趨勢。

接著準備早餐、用餐，整理儀容，並在洗衣的同時收拾餐具、準備午餐的前置作業，以及替自己和丈夫準備去健身房用的水壺，接著晾衣服、打掃。

每天下午1時到4時，あ・らかん幾乎都在健身房進行重量訓練與跑步機運動。因上午時段長者較多、較擁擠，所以她刻意選擇下午較空的時間。重量訓練至今兩年，終於開始能掌握「發力感」，可以有意識地讓特定肌群發揮作用。

在步行方面，為了有效燃燒脂肪且避免過度疲勞，她將速度設定在每小時6至10公里、坡度4%至8%。有氧運動無法在短時間內快速燃脂，如果勉強加快速度導致很快疲憊而中止，反而沒有意義。因此會以約5METs（略帶坡度、時速約5公里）的強度，持續快走40分鐘。

健身房運動結束後，あ・らかん會做簡單伸展再離開。晚餐大約7時用餐，並注意在9時前結束，並在入浴前再次測量體重，通常約11時就寢。

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