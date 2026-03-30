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排尿用力竟疝氣 年輕人重訓也中招

廖靜清
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一名65歲退休男性，長期因攝護腺肥大導致排尿費力，加上有便祕情況，腹部長期高壓用...
一名65歲退休男性，長期因攝護腺肥大導致排尿費力，加上有便祕情況，腹部長期高壓用力，形成「腹股溝疝氣」。示意圖。(圖／123RF)

一名65歲男性近期發現鼠蹊部莫名「鼓起一包」，有時躺下或用手推還能縮回去，便不以為意。後來下腹的異物感加重、伴隨疼痛且排尿不順，求診檢查竟是「腹股溝疝氣」。因男子攝護腺肥大，導致排尿費力，加上長期便祕，使腹腔壓力持續升高，加上年長者腹壁肌肉薄弱，疝氣發生率是一般男性的2倍。

台灣泌尿科醫師顧芳瑜指出，疝氣俗稱「脫腸」，除了先天性腹壁結構異常，主要原因包括老化組織鬆弛、長期咳嗽、嚴重便祕、搬運重物、肥胖、懷孕等，其關鍵為「長期腹內壓升高」，使小腸穿過缺口突出，形成一個腫包。約95%的疝氣可以從外觀辨識，患者會在鼠蹊部或肚臍旁的位置即可看到或摸到明顯突起腫塊。

疝氣好發於幼童及中老年男性，前者多為腹壁結構異常的先天性，中老年男性則因腹壁筋膜層變薄弱，導致腸子下墜，常見於長期咳嗽、便祕、攝護腺肥大，導致腹壓升高。以這名65歲男性為例，即是便祕困擾加上攝護腺肥大，無論解尿或排便都需用力擠壓，腹部高壓讓腹壁薄弱處撐不住，導致「腹股溝疝氣」。

除了中老年男性為好發族群，顧芳瑜觀察，某些特定職業型態的工作者也可能好發疝氣，例如從事物流倉儲、機場搬運或需頻繁搬運重物的重體力勞動者，因工作需要，腹部肌肉長期處於緊繃用力狀態，若加上本身腹壁結構較弱，就容易成為疝氣的高危險群。

此外，近年來年輕族群流行做重訓，因重訓時下腹部常常用力，導致腹壓飆升而引發疝氣的案例也不少見。顧芳瑜提醒，深蹲、硬舉等大重量訓練，若姿勢不當或瞬間腹壓過大，極易引發疝氣。進行重量訓練應避免一次性超負荷，循序漸進增加重量，另避免閉氣，確保正確呼吸，減少腹壓劇烈變化。

腹股溝疝氣是腹壁破損造成的結構問題，藥物無法治癒，只能靠手術修補。顧芳瑜強調，許多患者初期會購買疝氣帶或穿緊身褲試圖壓制，但這只能暫時防止突出，無法癒合破口。若置之不理，破洞只會越來越大，一旦腸子卡在外面推不回去，形成「嵌頓性疝氣」，恐導致腸道缺血壞死。

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