番茄既助眠又擾眠 取決在早上或晚上攝取

番茄的酸性可能會影響睡眠。（圖／AI生成）

兼具風味與營養的番茄常被用來烹調湯品、沙拉等各式料理，不過研究發現，番茄可能會破壞睡眠品質，須注意攝取時機。

根據科技新聞網站tomsguide.com報導，番茄儘管熱量低，但並非適合睡前食用的理想食物。紐約市長島 「韋爾布里奇治療與研究中心」醫療主管Edmond Hakimi指出，番茄營養價值高，但若在睡前食用，確實可能干擾睡眠：「番茄既能干擾、也能幫助睡眠，因此食用時機對於某些人來說格外重要。」

Hakimi指出：「番茄的酸性可能會影響睡眠，躺下時可能引發胃酸倒流或灼熱感。」此外，番茄含有一種名為酪胺（tyramine）的氨基酸，會促進大腦釋放刺激性的神經傳導物質「正腎上腺素」，讓人體提高警覺。

不過民眾也不必因此放棄番茄，因為番茄也擁有一些助眠成分，例如褪黑激素與抗氧化的茄紅素，Hakimi指出：「兩者皆與提升睡眠品質以及延長睡眠時間有關。」

如何在不干擾睡眠的前提下適量攝取番茄？Hakimi建議白天較早時間食用番茄，避免在睡前兩至三小時內攝取番茄或重口味番茄料理，能夠讓身體有足夠時間消化，降低睡眠不適程度。