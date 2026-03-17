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早上起床喝500cc冰水提神反傷身 醫師曝這樣喝水才養生

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專家提醒，晨間飲水應選擇常溫水，避免冰水刺激，慢慢飲水後再進食；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，晨間飲水應選擇常溫水，避免冰水刺激，慢慢飲水後再進食；示意圖。（圖／123RF）

早上起床先灌一杯水聽起來是再健康不過的習慣，但未必適合每個人。醫師表示，剛起床時副交感神經占優勢，腸胃蠕動偏慢，若此時一口氣灌入冰水其實很傷身。關鍵不在於做法看起來多健康，而在於是否真正符合身體當下的狀態。

日本心血管專科醫師甲斐沼分享一個門診實例，一名30多歲女性為了健康，每天早上一次喝下500ml冰水，但她每天上午9時前都會腹痛並伴隨輕微腹瀉。醫師建議改為常溫水，並以一杯量慢慢飲用後，症狀幾乎完全消失。因為冰水會刺激交感神經，雖然能提神，但對腸胃來說刺激偏強，某些體質因此出現不適。

一名40多歲男性上班族，早餐只有吃香蕉、蘋果與蜂蜜果昔，上午10時左右出現強烈睡意與專注力下降。請他自我監測血糖後發現：早餐後血糖急速上升，2小時後急速下降。

液態果糖與葡萄糖吸收速度極快，空腹時更為明顯，血糖劇烈波動會造成嗜睡與煩躁。看似健康的飲食習慣，反而降低了工作表現。

冰的果昔問題更大。一名患有腸躁症的20多歲女性，每天早上喝綠色果昔，白天持續脹氣與腹部膨滿，後來僅將飲用時間改到中午，症狀即大幅改善。

腸道對溫度變化十分敏感。尤其壓力大的人，自律神經波動會直接反映在腸道，冰冷的糖分，比想像中更具刺激性。

甲斐沼自己早上實踐的習慣異常簡單：慢慢喝一杯「常溫到微溫的水」，份量約200ml，不一口氣灌下，給身體「醒來的時間」。他曾在夜班後大量喝冰水，出現類似胃痙攣的疼痛，從此早晨必定慢慢飲水。

早上不是急著灌入能量，而是調整節奏。可以做以下事情：打開窗簾、伸展、深呼吸、慢慢喝水，約30分鐘後再進食早餐；若加入蛋、優格或堅果等蛋白質，血糖會更穩定。有糖尿病前期患者僅從「早上只喝果昔」改為「溫水＋雞蛋＋少量碳水化合物」，糖化血色素（HbA1c）即獲改善。

甲斐沼坦言，自己當實習醫師時也每天喝果昔，後來在門診中途總有奇怪的飢餓感，只好再喝甜咖啡，血糖更加波動，停止後，狀況反而穩定許多。他強調，健康往往不是來自華麗習慣，而是減少刺激、順應身體的選擇累積。

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