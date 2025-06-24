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炎夏當心熱傷害 「濕布擦地板」可瞬間降低室溫

記者廖靜清／台北即時報導
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譚敦慈提醒，喝水最好以喝白開水為主，可幫助身體維持恆定溫度。(圖／123RF)
譚敦慈提醒，喝水最好以喝白開水為主，可幫助身體維持恆定溫度。(圖／123RF)

夏天真的好熱，台灣林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈表示，悶熱的室內環境也可能導致中暑，尤其是通風不良的房間、頻繁進出冷氣房，導致身體調節能力失衡。熱到受不了可能是熱傷害的不適症狀，要注意惡心、嘔吐、大量流汗、倦怠、無力、頭暈等，應立即降溫。

她分享，住家屬於坐東朝西，是俗稱的「西曬屋」，所以白天一定會拉上窗簾阻擋陽光，減少熱能進入室內。傍晚再打開窗簾，讓室內熱氣散發，改善悶熱感。另外，她會在一回到家時，先用濕布擦地板，「這招非常有用，濕布輕輕擦拭磁磚或木地板表面，同時打開循環扇，降溫、降燥熱有感。」

譚敦慈推薦可以善用科技，涼感衣、涼感床單真的有效，通過物理降溫原理提升舒適感。「我每天一定會出門運動，除了避開早上10點至傍晚4點太陽最毒辣的時間，穿上涼感衣不會濕濕黏黏，再把沾水的毛巾放在頸部，可以幫助身體散熱。」

另一個降溫的方法，是隨時補充水分。譚敦慈說，喝水最好以喝白開水為主，固定時間、固定水量飲用，千萬不要等到口渴才狂灌。她個人除了起床喝一杯溫咖啡，其他時間都是飲用常溫開水，幫助促進新陳代謝，也不會過度刺激腸胃道；溫開水接近人體的核心溫度，更能幫助身體維持恆定溫度。

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