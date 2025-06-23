早晚洗澡哪個衛生？ 專家曝確保1物乾淨才重要：2周就要換

專家提醒，每1至2周應更換床單，最好使用熱水洗床單，可有效殺死塵蟎與細菌；示意圖。（圖／123RF）

洗澡的時間因人而異，有人選擇早上、有人偏好晚上，甚至還有早晚都洗的習慣。偏好晚上洗澡的人認為要在一天結束前洗去髒汙，好好放鬆一下，或是不想帶著髒身體上床睡覺；而早上洗澡的人則可能希望讓自己清醒、用清爽的狀態展開新的一天。醫師和學者在《Women's Health》解析早晚洗澡何者較衛生。

除了去除身體髒汙，洗澡還有許多身心上的益處。根據《Cleveland Clinic》的說法，洗澡對身體和心理健康 都有顯著好處。

艾米·扎克（Amy Zack）醫師指出，洗澡能讓皮膚保持清潔，預防角質堆積造成的刺激、發炎與皮膚損傷。溫水更能幫助毛孔張開，有效清除一天累積的汙垢，也讓肥皂發揮最大效用。

此外，洗澡還有助於心理與情緒健康。泡熱水澡能減少壓力荷爾蒙，平衡情緒相關的血清素水平，幫助人更快入睡、舒緩肌肉酸痛與緊繃，甚至對某些皮膚傷口或感染也有一定助益。

無論你是早上洗澡派還是晚上洗澡派，真正影響清潔程度的關鍵，其實是「床單」。

英國萊斯特大學臨床微生物學專家弗里斯通（Primrose Freestone）在《The Conversation》受訪時表示，人體與頭髮在白天會接觸到各種汙染物、過敏原、汗水與皮脂，這些都是細菌的溫床，會干擾皮膚上的常在菌。

雖然晚上洗澡能在上床前清除汗水與髒汙，但弗里斯通指出，即便房間再涼爽，我們睡覺時還是會流汗。如果床單不乾淨，睡覺時反而可能讓細菌轉移到剛洗完澡的身體上。

此外，就算晚上洗澡，依然無法避免皮膚脫落的現象。根據皮膚科醫師維吉（Alok Vij）在《Cleveland Clinic》受訪時指出，人每天平均會脫落約1.5公克（約半小匙）的皮膚細胞，這些會在床單中累積，最終成為塵蟎的食物來源，造成大量繁殖。塵蟎的糞便可能導致皮膚發炎、加重過敏與氣喘症狀。

弗里斯通指出：「早上洗澡可以沖掉睡眠期間身體產生的細菌，再穿上乾淨的衣服開始一天。這樣一來，因為汗水較少，體味也較不容易產生，能比晚上洗澡的人維持更久的清新狀態。」

若想保持身體清潔，定期更換與清洗床單是關鍵。維吉醫師建議如下做法：一、定期更換床單：每1～2周更換一次床單即可。被子與枕頭則每半年清洗一次即可。二、用熱水清洗：洗床單時最好使用熱水，以有效殺死塵蟎與細菌。三、避免立刻鋪床：起床後不要立刻鋪好床，應讓濕熱的床單充分晾乾，這樣能減少塵蟎與細菌繁殖所需的濕氣。

哪些人更需要頻繁清洗床單？

如果你是獨自入睡、沒有飼養寵物 ，且家中空調設備完善，2周洗一次床單已足夠。但以下情況者建議每周清洗一次：一、與寵物同床共眠；二、居住在高溫地區；三、睡覺時會大量流汗；四、正在從疾病或感染中康復；五、有過敏或氣喘體質；六、習慣裸睡。

不論你屬於早上洗澡派還是晚上洗澡派，都應根據自己的生活型態作出選擇，同時記得定期清洗床單與寢具，才能真正享受潔淨、舒適的生活。