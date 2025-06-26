長期盯3C螢幕忘記眨眼 易罹乾眼症 醫建議這樣做舒緩

現代人一整天下來，盯著螢幕的時間超乎想像，除了網路成癮可能對身心造成影響，最直接也最明顯的傷害是「眼睛疲勞」。(圖/123RF)

3C產品在現代生活中無孔不入，上班看電腦、下班滑手機、看平板追劇、打線上遊戲，一整天下來，盯著螢幕的時間超乎想像，除了網路成癮可能對身心造成影響，最直接也最明顯的傷害是「眼睛疲勞」。眼科醫師表示，長期盯螢幕會造成眼睛緊繃，可以適時點舒緩藥水緩解。

長期盯螢幕會讓「眼內肌肉」長時間緊繃，症狀就是眼睛痠，眼睛周圍脹脹的，感覺眼壓很高，甚至不適感蔓延到太陽穴。在這種情況下，做「動眼操」並沒有效果，因為動眼操是針對眼皮外的眼外肌肉，而長時間盯螢幕則是眼內肌肉在發力，因此需要點舒緩藥水，才能有效放鬆眼內肌肉。

台灣桃園天祥醫院眼科醫師戴元喆說，長期盯螢幕也有造成乾眼症的風險，因有人在專注時，會忘記眨眼，眼睛表面淚水蒸發就會造成眼睛乾澀。一般狀況下，十秒鐘就要眨眼一次，眼睛表面有淚膜，而眨眼就是讓淚膜崩解，就如同泡泡破掉，再產生新的淚膜，讓眼睛一直保持滋潤。根據長庚醫院的調查，17%民眾有乾眼症的問題。

若久沒眨眼，就可能出現眼前霧霧白白的狀況，戴元喆表示，這是眼睛乾澀造成，需要點人工淚液來舒緩。而戴隱形眼鏡的人，更需要注意這部分狀況，因隱形眼鏡會將眼球與氧氣隔絕，就像被塑膠袋悶住一般，並與眼瞼摩擦造成擦傷，因此更容易乾澀。若長時間配戴會對眼睛造成傷害，要遵照各廠商所提供的建議配戴時間。

戴元喆說，用眼過度的情況下，因肌肉緊繃，眼睛可能出現假性近視，建議若要配戴眼鏡，度數不要配到太足。因為實際上度數沒那麼深，卻戴度數深的眼鏡，讓眼睛無法放鬆，會更疲勞。因此在配眼鏡前，可以到眼科諮詢，點散瞳才能知道真正近視的度數，再去配戴眼鏡。

戴元喆表示，若擔心度數不足看不清楚，可以配一副舒緩鏡片、一副專注鏡片，在不同情況下，配戴不同眼鏡，減少眼睛一直在調節遠近，減緩眼睛疲勞，也避免老花提前到來。

除了眼睛的傷害，台灣頭痛醫學會證實，有偏頭痛史的人，螢幕藍光的確可能引起偏頭痛發生。至於藍光干擾褪黑激素，影響睡眠，戴元喆說，夜裡滑手機，螢幕藍光會騙大腦「還是白天」，這會抑制褪黑激素分泌，導致難入睡。