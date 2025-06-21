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研究：每天飲用1至3杯咖啡 與死亡率降低相關

新華社／北京20日電
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麻州塔夫茨大學（Tufts University）等機構的研究人員近日在美國「營養學雜誌」（The Journal of Nutrition）上在線發表論文稱，他們分析了1999年至2018年間連續九輪美國全國健康和營養調查的數據，並將之與國家死亡指數數據庫的數據進行比照。（圖／123RF）
麻州塔夫茨大學（Tufts University）等機構的研究人員近日在美國「營養學雜誌」（The Journal of Nutrition）上在線發表論文稱，他們分析了1999年至2018年間連續九輪美國全國健康和營養調查的數據，並將之與國家死亡指數數據庫的數據進行比照。（圖／123RF）

美國一項新研究發現，每天飲用1到3杯含咖啡因的咖啡與全因死亡率降低有關，但如果喝咖啡時加入過量的糖和飽和脂肪，這種益處會減弱。

麻州塔夫茨大學（Tufts University）等機構的研究人員近日在美國「營養學雜誌」（The Journal of Nutrition）上在線發表論文稱，他們分析了1999年至2018年間連續九輪美國全國健康和營養調查的數據，並將之與國家死亡指數數據庫的數據進行比照。

研究覆蓋了約4.6萬名年齡在20歲及以上、完成了首日24小時自我飲食數據調查的成年人，按咖啡類型（含咖啡因或無咖啡因）、糖分及飽和脂肪含量對咖啡攝入進行了分類。死亡率數據包括全因死亡、癌症死亡和心血管疾病死亡等相關數據。咖啡中低添加糖的定義為不超過每日推薦攝入量的5%，即一杯8盎司（約240毫升）的咖啡中添加的糖不超過2.5克；低飽和脂肪的定義為每日推薦攝入量的5%，即一杯8盎司的咖啡含1克飽和脂肪。

研究發現，每天至少喝1杯咖啡與全因死亡風險降低16%相關；每天喝2至3杯時，這一比例上升到17%。但每日超過3杯後，並未觀察到進一步的死亡風險降低。此外，超過3杯咖啡後，與心血管死亡風險降低的關係也趨於減弱。研究未發現咖啡攝入與癌症死亡風險之間存在顯著關聯。

研究還發現，咖啡攝入與死亡風險之間的關係會隨著添加的糖分和飽和脂肪的量而變化。與不飲用咖啡相比，飲用黑咖啡和低添加糖、低飽和脂肪的咖啡可降低14%的全因死亡風險，而高糖、高飽和脂肪的咖啡則未觀察到同樣的關聯。研究人員表示，這項研究存在一些局限性，包括自我報告的飲食數據可能因每日飲食差異而存在誤差，以及研究中未發現無咖啡因咖啡與全因死亡率之間的顯著關聯，可能是由於受試人群中喝無咖啡因咖啡的人較少。

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