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營養師推薦7種夏季蔬果 補充水分還能保護心血管

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營養師分享7種夏季當令水果，有益心臟健康；圖為番茄。（圖／123RF）
營養師分享7種夏季當令水果，有益心臟健康；圖為番茄。（圖／123RF）

多種夏季蔬果含有豐富的維生素、礦物質與纖維，有助於降低血壓與維持心臟健康，並在盛夏中補充水分。多元攝取不同種類的水果能獲取多種抗氧化劑，最大化健康效益。

Verywell Health報導訪問註冊營養師葛雷（Sherry Gray），她說應購買當地產品，通常更新鮮、營養更充足，而且當季比較便宜。如果平時沒有攝取蔬果的習慣，可以先從每天一至兩份開始，慢慢增加數量。以下是七種有益心臟健康的夏季蔬果。

1.番茄

番茄是夏季水果代表，富含鉀、維生素C與葉酸，有助於降低與心臟病風險相關的同半胱胺酸（homocysteine）濃度。番茄有李子番茄、祖傳番茄、綠番茄、櫻桃番茄、牛排番茄等多樣品種，能為飲食增添色彩與營養。葛雷說，她喜歡將番茄與義大利麵一起煮，再加入新鮮芝麻菜、少許橄欖油與帕馬森起司。

2.藍莓

藍莓富含花青素、抗氧化劑，可以抗衡氧化壓力和發炎這兩項心臟病風險因子。研究認為，定期食用藍莓可降低膽固醇濃度，豐富的膳食纖維也有助於控制膽固醇，維持整體健康。

營養師分享7種夏季當令水果，有益心臟健康；圖為藍莓。（圖／123RF）
營養師分享7種夏季當令水果，有益心臟健康；圖為藍莓。（圖／123RF）

3.桃子

桃子是夏季中營養豐富的水果之一，富含鉀、維生素C、膳食纖維以及β-胡蘿蔔素，這些營養素能降低血壓、改善膽固醇濃度、並降低罹患心臟病風險。β-胡蘿蔔素在人體內轉換為維生素A後，能提供額外的保護心臟功能。桃子可以燒烤、製作莎莎醬或加入水果沙拉當中，料理方式多元。

4.杏桃

杏桃是一種富含抗氧化劑、膳食纖維與保護心臟之化合物的硬核水果，其中的果膠可作為天然通便劑；而且豐富的維生素A、B、C以及酚類化合物、類胡蘿蔔素有助於保持血管健康。

5.西瓜

西瓜是有大量水分的夏季水果，富含鉀、膳食纖維，以及能改善血壓、降低心血管疾病的茄紅素。雖然多數研究是以高濃度營養品進行實驗，但西瓜含有的L-瓜胺酸（L-citrulline）或許有助於降低血壓與改善關節僵硬。

6.櫛瓜

櫛瓜與南瓜富含鉀，是控制血壓，降低中風與心臟病風險的關鍵因子。多數美國人缺鉀，因此在飲食中加入櫛瓜便是簡單促進心臟健康的方法。櫛瓜也含有維生素C與膳食纖維，有益消化與清除血液內的膽固醇。

7.草莓

2021年一項小型研究發現，每天吃2.5份草莓有可能可以改善心臟代謝風險因子和胰島素阻抗。草莓富含抗氧化劑、維生素C，可以消除對心臟有害的自由基。新鮮草莓可以直接吃、混入冰沙中、切片加進沙拉，或作為燕麥粥與希臘優格上的點綴。

營養師分享7種夏季當令水果，有益心臟健康；圖為西瓜。（圖／123RF）
營養師分享7種夏季當令水果，有益心臟健康；圖為西瓜。（圖／123RF）

心臟病 西瓜 義大利

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