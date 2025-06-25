色胺酸食物可轉化為血清素、褪黑激素 解疲勞、助眠

富含色胺酸的食物可幫助睡眠。（圖/123RF）

很多人感覺疲勞時，會沖杯咖啡，或喝提神飲料提神醒腦；也有人靠假日補眠，一睡就睡到下午，但往往效果有限，甚至適得其反，愈睡愈累。長期研究睡眠議題的醫師認為，找出讓自己慢性疲勞的原因，並調整適合自己的生活模式，才能有效擺脫疲勞，建議民眾可以從改善睡眠品質下手。

長期疲勞 先做抑鬱量表

台灣胸腔內科醫師鐘威昇認為，現代人經常感覺的疲勞問題，原因包括「生理」和「心理」兩個層面，「生理」層面可透過抽血，檢測肝功能、腎功能、貧血與甲狀腺功能；「心理」層面則可能罹患憂鬱症 等問題，當心理與生理兩部分問題全部排除，才會考慮是睡眠問題造成疲勞。

若長期感覺心情低落、提不起勁，鐘威昇建議可以初步透過「抑鬱量表（Cesd）」，檢視自己是否可能罹患憂鬱症。針對過去一星期裡是否「不太想吃東西、胃口很差」、「覺得心情很不好」、「睡不好覺（睡不入眠）」等11項問題檢測，根據量表得分，了解自己的疲勞是不是因為憂鬱症造成，再就醫由醫師評估，是否需服用憂鬱症藥物，了解病因並解決問題。

四種睡眠障礙 整日疲累

如果抽血檢查後發現是身體某些內分泌出了問題，造成生理性的疲勞，也可以藉由內分泌治療與矯正，讓自己擺脫疲勞，恢復活力與精神。但鐘威昇說，如果經過抑鬱量表檢測心理、抽血檢測內分泌，結果都沒有問題，排除掉心理與生理的原因，才會進一步進入到睡眠造成疲勞的議題。

鐘威昇說，睡眠障礙是個大題目，包括四大面向：

1.入睡困難：該入睡時間， 躺在床上超過30分鐘還睡不著。

2.難以維持睡眠：一晚醒來超過兩次以上、夜尿頻次高過白天的排尿頻次。

3.太早醒來：太早睡或其他因素導致天還沒亮就醒來。

4.醒來覺得沒睡飽：不管睡多久都覺得沒有睡飽。

鐘威昇表示，隨著年紀愈大，睡眠不好的比率愈高，其中包括退休族，白天沒有活動就會打瞌睡，根據統計，15%至25%的老人有失眠問題；研究報告也顯示，50歲以上中壯年也有二成以上有睡眠障礙困擾，因為睡不好，白天常有揮之不去的疲勞感。

日夜失衡 免疫力 恐下降

值得關注的是，年輕人晚上滑手機捨不得睡，生活作息變成日夜顛倒 ，愈夜精神愈好，白天要上課時卻覺得很累；根據相關統計，30%以上的學生有睡眠問題，且有被低估的狀況，年輕人甚至並不認為自己有睡眠障礙問題。這種日夜失衡狀況，長期下來恐會導致荷爾蒙錯亂，免疫力下降，近年也出現癌症 、心血管疾病年輕化的警訊。

「要讓自己不疲勞，好的睡眠非常重要。」鐘威昇認為，回到老祖宗叮嚀的「正常生活作息」很重要。晚上9時以後，人體經絡已經走到三焦經，適度讓自律神經降低、副交感神經升高，做好休息的準備很重要，所以建議每日晚上9點後可以做冥想瑜伽、拉筋等運動調整呼吸；會增加心跳的慢跑、有氧等較劇烈的運動，都建議在白天或晚上九點前進行，避免影響睡眠品質。

鐘威昇建議，飲食可選擇富含色胺酸的食物，色胺酸是一種必須胺基酸，白天吃雞蛋、牛奶、起司、南瓜子、堅果，晚上吃黑芝麻等富含色胺酸食物；白天可以轉化成讓心情愉悅、工作愉快的血清素，晚上則轉為褪黑激素幫助良好睡眠，都是讓自己恢復精神、改善疲勞的健康飲食助眠處方。

鐘威昇提醒，如果疲勞狀態無法透過調整作息、改變食物攝取與培養運動習慣改善，且已影響心理甚至生理反應，建議找專業的醫師協助，解決問題。