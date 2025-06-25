我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

色胺酸食物可轉化為血清素、褪黑激素 解疲勞、助眠

趙容萱
聽新聞
test
0:00 /0:00
富含色胺酸的食物可幫助睡眠。（圖/123RF）
富含色胺酸的食物可幫助睡眠。（圖/123RF）

很多人感覺疲勞時，會沖杯咖啡，或喝提神飲料提神醒腦；也有人靠假日補眠，一睡就睡到下午，但往往效果有限，甚至適得其反，愈睡愈累。長期研究睡眠議題的醫師認為，找出讓自己慢性疲勞的原因，並調整適合自己的生活模式，才能有效擺脫疲勞，建議民眾可以從改善睡眠品質下手。

長期疲勞 先做抑鬱量表

台灣胸腔內科醫師鐘威昇認為，現代人經常感覺的疲勞問題，原因包括「生理」和「心理」兩個層面，「生理」層面可透過抽血，檢測肝功能、腎功能、貧血與甲狀腺功能；「心理」層面則可能罹患憂鬱症等問題，當心理與生理兩部分問題全部排除，才會考慮是睡眠問題造成疲勞。

若長期感覺心情低落、提不起勁，鐘威昇建議可以初步透過「抑鬱量表（Cesd）」，檢視自己是否可能罹患憂鬱症。針對過去一星期裡是否「不太想吃東西、胃口很差」、「覺得心情很不好」、「睡不好覺（睡不入眠）」等11項問題檢測，根據量表得分，了解自己的疲勞是不是因為憂鬱症造成，再就醫由醫師評估，是否需服用憂鬱症藥物，了解病因並解決問題。

四種睡眠障礙 整日疲累

如果抽血檢查後發現是身體某些內分泌出了問題，造成生理性的疲勞，也可以藉由內分泌治療與矯正，讓自己擺脫疲勞，恢復活力與精神。但鐘威昇說，如果經過抑鬱量表檢測心理、抽血檢測內分泌，結果都沒有問題，排除掉心理與生理的原因，才會進一步進入到睡眠造成疲勞的議題。

鐘威昇說，睡眠障礙是個大題目，包括四大面向：

1.入睡困難：該入睡時間， 躺在床上超過30分鐘還睡不著。

2.難以維持睡眠：一晚醒來超過兩次以上、夜尿頻次高過白天的排尿頻次。

3.太早醒來：太早睡或其他因素導致天還沒亮就醒來。

4.醒來覺得沒睡飽：不管睡多久都覺得沒有睡飽。

鐘威昇表示，隨著年紀愈大，睡眠不好的比率愈高，其中包括退休族，白天沒有活動就會打瞌睡，根據統計，15%至25%的老人有失眠問題；研究報告也顯示，50歲以上中壯年也有二成以上有睡眠障礙困擾，因為睡不好，白天常有揮之不去的疲勞感。

日夜失衡 免疫力恐下降

值得關注的是，年輕人晚上滑手機捨不得睡，生活作息變成日夜顛倒 ，愈夜精神愈好，白天要上課時卻覺得很累；根據相關統計，30%以上的學生有睡眠問題，且有被低估的狀況，年輕人甚至並不認為自己有睡眠障礙問題。這種日夜失衡狀況，長期下來恐會導致荷爾蒙錯亂，免疫力下降，近年也出現癌症、心血管疾病年輕化的警訊。

「要讓自己不疲勞，好的睡眠非常重要。」鐘威昇認為，回到老祖宗叮嚀的「正常生活作息」很重要。晚上9時以後，人體經絡已經走到三焦經，適度讓自律神經降低、副交感神經升高，做好休息的準備很重要，所以建議每日晚上9點後可以做冥想瑜伽、拉筋等運動調整呼吸；會增加心跳的慢跑、有氧等較劇烈的運動，都建議在白天或晚上九點前進行，避免影響睡眠品質。

鐘威昇建議，飲食可選擇富含色胺酸的食物，色胺酸是一種必須胺基酸，白天吃雞蛋、牛奶、起司、南瓜子、堅果，晚上吃黑芝麻等富含色胺酸食物；白天可以轉化成讓心情愉悅、工作愉快的血清素，晚上則轉為褪黑激素幫助良好睡眠，都是讓自己恢復精神、改善疲勞的健康飲食助眠處方。

鐘威昇提醒，如果疲勞狀態無法透過調整作息、改變食物攝取與培養運動習慣改善，且已影響心理甚至生理反應，建議找專業的醫師協助，解決問題。

憂鬱症 免疫力 癌症

上一則

腸癌男靠「3喝水習慣」狀態大改善 醫都喊神奇

下一則

動不動就覺得「心累」？這4招改善情緒性疲勞

延伸閱讀

南韓前第1夫人金建希「憂鬱症」住院 尹錫悅出庭後奔醫院陪妻

南韓前第1夫人金建希「憂鬱症」住院 尹錫悅出庭後奔醫院陪妻
57歲男睡眠障礙 睡夢中毆妻 「暴力」行為卻不自知

57歲男睡眠障礙 睡夢中毆妻 「暴力」行為卻不自知
綠健飲 幫助抵抗流行病毒 提高免疫力

綠健飲 幫助抵抗流行病毒 提高免疫力
抽血後瘀青別驚慌 但持續擴大、手麻、無力還是要注意

抽血後瘀青別驚慌 但持續擴大、手麻、無力還是要注意

熱門新聞

失智人口增加，失智症的照護面臨更大挑戰失智。(123RF)

醫師公開早期失智偵測技巧 兩題測驗很準

2025-06-19 23:13
醫師分享有助於排便的4個生活習慣，擺脫瀉藥依賴性。喝水示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

便秘不用吃瀉藥 醫師分享4個好習慣促排便

2025-06-21 20:05
醫師示警，為省錢常吃冰箱裡的剩菜、剩飯，長期會增加消化道罹癌風險。冰箱示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin Malik）

醫曝一家三口相繼罹癌 全因錯誤節儉習慣

2025-05-28 19:48
台北榮總皮膚部主治醫師馬聖翔說，此名70歲患者全身有多處抓痕與紅色丘疹，且手掌、臀部出現明顯厚痂，診斷為「結痂型疥瘡感染」，研判身上應有上千隻疥蟲。（記者沈能元／攝影）

驚 7旬男皮膚紅疹拖3個月 醫揭竟是上千隻「蟲」作怪

2025-06-18 05:22
睡覺時手高舉過頭，長期下來可能造成臂神經叢受傷。（南投醫院提供）

投降式姿勢…神經被拉壞 「舉手睡」族要當心

2025-06-24 05:22
三十而立的年輕人逐漸出現健康紅燈，多數人容易忽略疲倦、容易煩躁、睡不好┬呃身體警訊，以為只是工作累、壓力大。（本報資料照片）

「身體比你想的還要老」 醫授「5大症狀」看慢病風險

2025-06-22 05:59

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除