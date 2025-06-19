排濕利水、解疲勞…多喝薏仁茶 還能提升脂肪燃燒效率

薏仁泡茶或做料理，可排濕利水。（本報資料照片）

吃對食物能改善身體的疲勞感，透過飲食調整來促進代謝與排毒是簡單又天然的方法。日本 內科醫生工藤孝文在著作「休養にいいこと、1冊にまとめました」相當推薦「薏仁茶」，薏仁這種食材具有排出體內多餘水分與老廢物的作用，能有效緩解水腫與身體疲憊感，是日常保健的好選擇，值得每天飲用。

在漢方理論中，人體健康的基礎是「氣」、「血」、「水」三者之間的平衡流動。如果這三種元素順暢流動，身體就會處於良好狀態；反之，當其中之一出現阻滯，就可能導致各種不適與疾病。其中的「水」，是指血液以外的體液，例如汗液與淋巴液等。

當這些體內水分的流動不暢時，便會導致水腫或肌膚問題，這種現象在漢方中被稱為「水毒」。要改善這種由水毒引起的不適，「薏苡仁」（薏仁）是一種非常有效的漢方藥材。

薏仁是源自禾本科一年生植物，其蛋白質含量約為白米或小麥的兩倍，是營養價值極高的食材。由於具備良好的健康功效，自古以來便被應用於中醫漢方中。

薏仁具有促進體內代謝與循環的作用，不僅可排出多餘水分與老廢物，還能改善水腫與膚況。此外，它對減重 也有所幫助，因為身體循環改善後，脂肪燃燒效率會提升。

另外，薏仁對毛孔的調整與角質層的修復也有一定效果，因此常被認為具有美膚功效。

要輕鬆攝取薏仁，其中一種最簡單的方式就是每天飲用薏仁茶。除了飲茶之外，將薏仁加入湯品或日常料理中也是不錯的方式，有助於從飲食面改善體內水分代謝，進而減輕水腫與膚況不佳等問題。