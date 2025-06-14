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中醫「背俞穴滑罐法」促進腦氣血循環 輔助防失智

記者林琮恩／台北即時報導
中醫師朱益智說，中醫「背俞穴滑罐法」可以幫助預防失智症，成為輔助療法的選擇，民眾在家裡就可執行。示意圖，非當事患者。（本報資料照片）
中醫師朱益智說，中醫「背俞穴滑罐法」可以幫助預防失智症，成為輔助療法的選擇，民眾在家裡就可執行。示意圖，非當事患者。（本報資料照片）

邁入超高齡社會，台灣失智症患者逐漸增加，阿茲海默症、血管性失智症等類席，嚴重侵蝕長者記憶與生活能力。中醫師朱益智說，中醫「背俞穴滑罐法」能促進腦部氣血循環，可當作失智症預防與輔助療法選擇，民眾在家裡就可執行。

朱益智表示，許多家庭照顧者尋求無副作用，可簡單上手養生方式，背俞穴分布於背部膀胱經上，對應人體五臟六腑功能，是調理內臟與氣血的重要管道。再加上沿脊椎正中而行的「督脈」，更是通達腦部、影響神志主要經絡，以滑罐刺激背俞穴與督脈，可促進腦部氣血循環、提升腦細胞活性，有助延緩智能退化。

民眾可在家中操作滑罐療法，先準備凡士林或嬰兒油等潤滑劑，塗抹於長者背後，再以拔罐器吸附第7頸椎下方「大椎穴」，沿脊柱正中線，即督脈處，向下推至腰部，來回3次。後續以拔罐左右吸附於第二腰椎旁1.5寸「腎俞穴」，向上滑至第一胸椎旁「大杼穴」來回3次。最後，將三個罐子分別留於大椎與左右腎俞穴，靜置約20分鐘，每日1次，15天為一療程。

朱益智說，失智根源並不只是腦部，而與「腎精虧損、腦失所養」有關。中醫理論強調：「腎主骨生髓，髓養腦」，腦健康需仰賴腎精滋養，而年老體衰之時，五臟六腑逐漸退化，正是失智好發的體質背景。前述療法不僅促進腦部代謝、穩定自律神經，也可改善長輩常見記憶退化、注意力不集中等問題。許多家庭表示，定期操作後，長輩情緒穩定、夜間睡眠也有所改善。

有些長輩表現出失智症狀，實際上卻是「假性失智」，如老年憂鬱症、正常壓力腦積水等，皆可能透過藥物或手術治癒。朱益智提醒，家屬若發現長輩突然變得沉默、反應遲緩、記憶退化，請儘早就醫診斷，勿一味認定是老化，錯失治療良機；中醫療法或許不能取代西醫治療，但絕對能成為延緩退化、強化生活品質的重要輔助力量。

阿茲海默症 憂鬱症

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