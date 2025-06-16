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天天洗頭卻傷頭皮頭髮 你可能挑錯了洗髮精

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專家提醒，美髮專家說多久洗一次頭取決於每個人的髮質和膚質，過度清潔反而可能有反效果；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，美髮專家說多久洗一次頭取決於每個人的髮質和膚質，過度清潔反而可能有反效果；示意圖。（圖／123RF）

有些人習慣每天洗頭，但不是每種髮質都適合天天洗，洗過頭反而會讓頭皮與頭髮受損。Parade報導，多位美髮專家分享如何正確護理頭髮，以及頭髮過於乾燥該如何應對。

髮廊Beauty Social Salon的負責人卡莉斯蒂（Angela Calisti）說，每天用洗髮精洗頭會洗掉頭皮自然產生的油脂，而頭皮與髮絲需要藉由這些油脂保持濕潤，否則頭髮會變得乾燥、脆弱，容易受損。

頭髮護理品牌及診所Barber Surgeons Guild的客服總監多諾萬（Alexia Donovan）表示，多久洗一次頭一切取決於每個人的髮質與使用產品，油性或中性髮質者，只要使用適合的洗髮精，每天洗頭也沒關係，但如果使用較具刺激性的產品洗過頭，會洗掉頭上所有潤滑頭皮、髮絲的油脂。

髮廊Hayah Beauty的負責人皮斯（Darrius Peace）說，每天洗完頭如果沒有使用潤髮乳，頭髮就會變得乾燥，這種情況比經過化學藥劑處理而乾燥的頭髮更常見。捲髮或爆炸頭因為髮絲比較細，更容易在洗頭後變乾燥。

卡利斯蒂說，捲髮也會導致皮脂需要花更長時間從頭皮流到髮幹上，天生就比較乾，漂染過的髮絲上較多孔，更需要水分；至於易出油的細軟髮，頻繁洗頭會讓末梢變得乾燥。

多諾萬說，頭髮太乾會讓頭皮發癢、乾燥和掉屑，髮絲也會黯淡毛躁，容易斷裂或受損。最好適度清潔與頭皮去角質，維持適量的皮脂分泌以維護頭髮健康。

皮斯說，避免頭髮因為洗頭而變乾燥的最好方法，就是洗頭前先使用潤髮乳、解開打結的髮絲，洗完後再次使用潤髮乳。多諾萬說，如果頭髮乾燥，隔天再洗頭也無妨。卡利斯蒂表示，每周洗2至3次頭即可，沐浴時可以戴浴帽保護頭髮。

選擇正確的護髮產品也很重要。多諾萬說，避開含有硫酸鹽、對羥基苯甲酸酯（parabens）與乙醇的洗髮精，以及含防腐劑的生髮藥物，這些化學物不但沒有實際效用，還會導致頭皮乾燥。皮斯說，若頭髮已經很乾燥，可在沐浴完頭髮仍濕時塗抹護髮油、矽膠護髮精華。卡利斯蒂說，應避免使用直髮夾與電捲棒，或者先噴灑抗熱噴霧保護髮絲。

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