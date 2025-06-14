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美肌族留心 燕麥奶、海帶等7種易長痘食物少碰

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皮膚科醫師示警，七種食物讓人容易冒痘，建議吃適量就好。（圖／123RF）
皮膚科醫師示警，七種食物讓人容易冒痘，建議吃適量就好。（圖／123RF）

長痘痘可不是青春期少男少女的專利，有些食物不只影響身體健康，還可能會引發發炎，影響荷爾蒙，讓人毛孔阻塞而臉上冒痘，甚至讓原本的痘痘更嚴重。皮膚科醫師建議想維持光滑無瑕臉部肌膚的人，這七種食物最好盡量避開。

1. 燕麥奶

燕麥奶是很受歡迎的乳製品替代品，但亞利桑納州斯科次戴爾（Scottsdale）兒童皮膚及整形手術醫師萊爾（Karan Lal）說，燕麥奶的碳水化合物的含量較高，因此容易致痘，他就見過好幾個案例。

2. 乳清

果昔和奶昔很常為了增加蛋白質攝取量而添加乳清，德州馬布佛爾斯（Marble Falls）Westlake皮膚科診所的皮膚科醫師伍德（Emily Wood）說，飲用高濃縮乳清蛋白相當於喝下6到12公升的牛奶，目的是促進類胰島素生長因子-1（IGF-1）分泌，進而增加雄性激素（androgen）、雌性激素（estrogen）與角質細胞（keratinocyte）增長。但是像睪固酮等雄性激素會刺激痤瘡生長；而角質細胞增生會增加粉刺產生。

3. 高升糖指數食物

這類食物包括點心類如餅乾、甜點、汽水、白米飯、白麵包和糖果，伍德說它們會使血糖快速升高，使胰島素升高，造成皮脂分泌量上升；萊爾說盡量避免食用精製糖，可以多吃水果。

4. 含有維生素B6或B12的保健食品

有這兩種維生素的保健食品很常見，但伍德說這會讓痘痘變嚴重，有一說是維生素B會改變皮膚的微生物組，特別是和痘痘息息相關的痤瘡丙酸桿菌（Cutibacterium acnes）。

5. 攝取過多碘

伍德說，海帶和碘補充劑含有高量的碘，有些號稱可以改善皮膚的果昔可能也有添加海藻或碘的補充劑，吃這些食物都要當心，可能會讓痘痘變嚴重，而目前碘讓痘痘惡化還沒有確定原因，但碘似乎會讓發炎的情況變嚴重，促進皮脂分泌。

6. 脫脂牛奶

多項研究發現喝脫脂牛奶的青少年長痘痘的情況較嚴重，推測是牛奶中的雄性激素與IGF-1導致人體內荷爾蒙失衡，以及其中含有的特定蛋白質讓痘痘惡化，或是脫脂牛奶比全脂牛奶更容易讓胰島素升高。

萊爾說，有研究指出脫脂牛奶容易冒痘，他們認為是因為脫脂牛奶的含糖量較高，因此建議可以改喝杏仁奶或全脂奶。

7. 大豆蛋白

萊爾說，有些病患吃太多黃豆就容易長痘痘，因此建議吃適量就好。

牛奶 德州 亞利桑納州

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