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最新研究：每周運動至少1小時 癌症死亡風險減半

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一周至少運動一小時，對健康也有很大幫助；示意圖。(圖／123RF)
一周至少運動一小時，對健康也有很大幫助；示意圖。(圖／123RF)

現代人常常偷懶或是沒時間運動，但即使只是最低限度的運動也能大大增進健康甚至防癌。運動不僅能提升骨密度、降低心血管疾病風險，還可能延長壽命。一項最新研究指出，在罹癌前一年，每周運動至少一小時，能夠大幅降低癌症死亡風險，甚至可減半死亡機率。

「Womens' Health」報導，由南非約翰尼斯堡的金山大學（University of the Witwatersrand）領導進行的一項研究，分析了參加「Vitality 健康促進計畫」的280萬名成員的活動數據，該計畫會追蹤參與者的身體活動量。在2007年至2022年為期13年的研究期間，共有2萬8248人被診斷出第一期癌症，其中以乳癌與攝護腺癌最為常見。

研究顯示，在確診癌症前一年內，每周進行至少一小時的運動（從快走到跑步皆可），其健康結果明顯優於久坐不動者：

•有規律運動者的整體死亡風險下降逾25%。

•若每周進行中至高強度運動達一小時以上，死亡風險更是降低47%。

不僅癌症死亡率下降，全因死亡率也因運動而降低：

•每周運動1小時者，癌症風險下降16%、全因死亡風險下降33%。

•運動超過1小時且為中高強度者，癌症風險下降27%、全因死亡風險下降47%。

★運動如何幫助對抗癌症？

運動對癌症的益處可能來自以下幾點：

•提升免疫系統：運動會增加白血球數量，包括淋巴球、中性球與嗜酸性球，這些都是免疫系統的重要成員。

•調節荷爾蒙水平：身體活動有助於調節雌激素與睪固酮濃度，有助於抑制乳癌、前列腺癌等荷爾蒙敏感型癌症的進展。

•加強抗療效能：英國國民保健署部分醫療機構建議，癌症患者在治療前進行「術前復健」計畫，即在治療前進行三周運動，以幫助患者更能承受密集化療。

英國健身產業機構ukactive執行長Huw Edwards表示，這項研究提供了強而有力的動機，讓我們在日常生活中更加活躍，因為這明確顯示出運動能提升我們在面對癌症時的生存機率。

癌症 乳癌 心血管疾病

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