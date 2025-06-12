我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫扮板凳暴徒27分 溜馬奪第2勝領先雷霆

吃果乾取代水果 小心糖分、熱量、添加物超標

陳雨鑫
聽新聞
test
0:00 /0:00
果乾屬於加工食品，其營養價值無法與新鮮水果比擬。(圖／123RF)
果乾屬於加工食品，其營養價值無法與新鮮水果比擬。(圖／123RF)

外食族難以天天吃到新鮮水果，因此有不少人改吃「果乾」以取代新鮮水果。營養師提醒，果乾與新鮮水果在營養上差異極大，果乾屬於加工食品，長期食用恐攝取過多糖分、熱量與添加物，對健康不利。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，新鮮水果富含維生素C、膳食纖維、花青素與類胡蘿蔔素等植化素，且水分充足，有助於補水與提升飽足感；果乾則在高溫烘乾過程中，許多熱敏性營養素會被破壞，特別是維生素C與葉酸，像一顆柳丁如果切開，沒有馬上食用，維生素C就可能會流失，何況是作成果乾，水溶性維生素幾乎都不會存在。

蘇秀悅說，水果被製成果乾屬於加工食品，最令人擔心「糖分」攝取過量。依資料顯示，100公克的新鮮葡萄含糖分17.7公克，但同樣重量的葡萄乾糖分竟高達78.7公克，膳食纖維則從0.5公克提升到5.9公克。雖然果乾中部分礦物質如鈣與鉀數值提高，但那是因水分去除、營養濃縮所致，熱量同樣倍增，攝取不慎就容易超標。

「很多人一邊滑手機一邊吃果乾，常不小心一整包就吃光，糖分和熱量攝取遠超一碗白飯，卻沒什麼飽足感。」蘇秀悅指出，市售果乾為了調味與保存，常加入精製糖、鹽分與香料，尤其像芒果乾、鳳梨乾這類偏酸水果，更容易添加過量糖分，對血糖控制與代謝健康都不利。

有些家長擔心孩子不愛吃水果，會將水果打成果汁飲用，蘇秀悅說，不建議用果汁取代新鮮水果，當水果被打成果汁時，纖維大多流失，僅剩糖與水，新鮮水果富含水分，通常吃一到兩顆柳丁就會有飽足感，但是一杯柳橙汁，大約是五顆柳丁製成，民眾攝取的糖分瞬間增加好幾倍，增加身體負擔。

新鮮水果才是最天然的營養來源，每天建議攝取兩份水果，以整顆、切片食用為佳，搭配飲水與均衡飲食，才能真正達到促進健康、防慢性病的效果。

蘇秀悅表示，果乾應視為零食或偶一為之的點心，選擇果乾時，應挑選「無加糖、無添加、無漂白」的產品，控制分量，每次食用不超過一湯匙，並搭配足量白開水，避免水分不足導致腸胃不適。

血糖

上一則

50歲上班族愛吃也愛動 突「上腹部悶痛」竟是心梗前兆

下一則

天氣濕熱易得「初夏病」 宜清淡飲食戒油膩

延伸閱讀

營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪

營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪
飯後吃水果「自以為健康」？營養師揭黃金時機：吸收最佳

飯後吃水果「自以為健康」？營養師揭黃金時機：吸收最佳
不是因為沒人買 為什麼很少見現榨西瓜汁？

不是因為沒人買 為什麼很少見現榨西瓜汁？
西瓜解暑利尿 5類人有禁忌

西瓜解暑利尿 5類人有禁忌

熱門新聞

40歲婦人經常斷片記憶全無被懷疑是卡陰。（記者郭韋綺／攝影）

婦人起床就失憶被疑卡到陰 醫師診斷原來她得了罕見疾病

2025-06-09 05:40
示意圖。（取自123RF）

健檢正常…一年半後變「肺癌4期」醫生嘆1癌症難查出來

2025-06-09 13:31
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
營養師表示，瘦小腹第一招就是「吃飽不要馬上坐著或躺著」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

營養師教瘦小腹3招 1習慣容易堆積脂肪

2025-06-06 23:10
醫師提醒，腸泌素藥物非減重萬靈丹，一定要搭配飲食、運動；使用藥物也應在醫師跟藥師衛教下使用。（本報資料照片）

馬斯克也愛用瘦瘦筆 醫：長期用恐沒效 還增胰臟炎風險

2025-06-04 03:05
橄欖油有豐富的單元不飽和脂肪與抗氧化成分，具有抗發炎作用。（圖／123RF）

遠離癌症、心臟病 7類食物抗發炎 

2025-06-06 02:00

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照