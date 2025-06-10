百毒月來襲 中醫傳授5招提升身體抵抗力

四神湯幫助祛除體內濕氣。（本報資料照片）

農曆5月又稱「百毒月」，有些人或許疑惑：古人的「毒」和現代的「毒」，有何不同？台北市中醫師公會理事長陳文戎指出，古代沒有細菌、病毒的觀念，便將導致生病的原因統稱為「毒」，進入5、6月也正是梅雨季，氣候轉潮濕、悶熱，易孳生細菌、蚊蟲，民眾容易出現一些感染症，古人察覺到，在這時節，一不留神可能就會生病，因此將農曆5月稱為「百毒月」。

陳文戎表示，菖蒲、艾草帶有較強烈香氣，古人認為，這些香氣可以辟邪、避瘟疫，像嗅聞菖蒲的味道，有助「醒腦開竅」，也就是讓大腦較清醒，或像艾草的香氣，則有「溫經通絡」作用，可幫助祛除久病寒氣，或疏通經絡，不過這些做法都是心理作用大於實質效果，如果真的生病，或需要運用這些中藥進行治療，還是需要找專業、正規中醫師來確認病因、對症下藥。

陳文戎指出，在中醫理論中，有一個重要觀念就是「治未病」，也就是著重於疾病預防，農曆5月的濕氣比較重，體內也較容易累積「濕、熱」，像有些人的身體常感覺「重重的」，或者容易頭腦不清楚、有痰，或稍微比較胖一點的族群，都容易有濕熱體質。因此在百毒月，養生、保健可分為五大重點：

第一，睡眠一定要足夠、要睡飽，身體正氣才會足夠，病邪較不容易入侵。

第二，適度、規律運動可提升免疫力 ，運動時，血液循環加速 可快速將營養、抗體送到該去的部位。

第三，建議飲食清淡一點，不要吃太多「滋膩」食物，像大魚大肉、粽子等較為油膩，或像高糖、高油脂飲食等，都會增加腸胃負擔，導致濕熱加重。

第四，平常可吃些薏仁、茯苓、四神湯等，幫助祛除體內濕氣。

第五，可用藿香、佩蘭或香薷等中藥材泡茶飲飲用，有助去溼、開竅。

陳文戎也提醒，每個人的體質不同，用藥並非一體適用，所以一定要經專業中醫「望、聞、問、切」，釐清問題、體質情況，治療方向也才會正確。

舉例來說，不少民眾一想到減肥，便想到「促進新陳代謝」，坊間有些減肥診所開藥，也以促進新陳代謝為重點，用藥後，容易引起心跳加快，他在為病患把脈時，曾發現有人是「心氣不足」，這類病患若貿然使用促進新陳代謝藥物，心臟可能無法負荷，猝死 風險就會上升，因此用藥必須謹慎，才不會弄巧成拙。

北市聯醫中興院區藥劑科藥師藍靖欣表示，古時還會喝雄黃酒，它含硫、砷的礦石，具有解毒、驅蟲的作用，可治蟲蛇咬傷、寄生蟲感染及疥瘡。藍靖欣指出，雄黃加熱後，會轉化為劇毒的三氧化二砷，與硫皆是有毒成分，食用可能會對人體造成損害，輕者上吐下瀉，重者危害神經細胞，甚至導致肝、腎、脾及心肌等器官壞死。