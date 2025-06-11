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女性私處保養 別用沐浴露、噴霧劑… 用它清洗最安全

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醫師表示，女性私處不必過度清潔，用清水或溫和的弱酸性清潔用品即可。示意圖。（圖／123RF）
醫師表示，女性私處不必過度清潔，用清水或溫和的弱酸性清潔用品即可。示意圖。（圖／123RF）

許多專家都表示陰道不需特別清洗，但許多女性朋友仍有清洗的習慣，美國克里夫蘭診所撰文指出，沖洗陰道不但無法保護女性免受感染，反而會產生相反效果，用清潔液洗更是弊大於利。

沐浴露、濕紙巾 最好別用

女性健康護理執業醫師Molly Gumucio指出，清洗陰道並不安全，美國婦產科醫學會也不建議這麼做。因為沖洗陰道會去除天然存在的乳酸菌及其他有益菌種，陰道專用清潔劑更會破壞PH平衡，可能引起刺激，導致感染。

陰道最常感染的是細菌性陰道炎（BV），會產生胺味或魚腥味；而當念珠菌（一種酵母菌）在體內失去平衡時，會發生酵母菌感染。這兩種感染都會導致陰道分泌物，而酵母菌感染還會導致排尿時出現搔癢、發紅、腫脹和灼熱感。

比起用清潔劑洗陰道，只用水清洗，算是一個「相對安全」的做法，只需用水和溫和的肥皂清洗外陰部（包括陰蒂、尿道和陰唇）即可，絕對不需要深入陰道內部清潔。

她警告，要避免一天多次清潔的過度清洗，只在每天洗澡時清洗一次即可。更要避免使用有香味的沐浴露、噴霧劑，濕紙巾也最好不要用，這些都較可能刺激外陰皮膚。

台灣台安醫院婦產科醫師蔡可欣表示，以清水沖洗會陰部，建議應「由前往後」沖洗，且盡量用溫水或稍涼的水從前往後沖，輕輕地把一些分泌物或黏液沖掉即可，不要沖洗到陰道裡面。

吹風機吹乾 太久恐乾痛

台安醫院婦產科主治醫師陳思銘指出，陰部常有異味的女性，應保持局部通風，選擇質地輕柔吸水材質的內衣褲，先以冷水沖洗外陰部，連續三天，如果還有異味，就應尋求婦科醫師的協助，找出原因，才能對症下藥。

私密處潮溼容易導致黴菌感染，因此要保持通風，有網友好奇能不能用吹風機吹私密處？婦產科醫師蘇怡寧指出，關鍵是「理論上的風險，不宜過度」；吹風機對著私密處一直吹，可能「會乾、會痛、會受傷」，建議如果不舒服，就不要吹到過熱，但不是說吹了就會怎樣。

在生理期、性行為後，其實也不需要特別沖洗陰道，陰道有自己的防禦機制，黏液可以帶走經血、精液和分泌物，阻隔來自外界的細菌。有些人為了避免懷孕，會在性交後進行陰道灌洗，但事實上，沖洗不會將精液沖洗出陰道或防止懷孕，還可能增加陰道細菌感染的機會。

性行為後 喝水解尿促排菌

醫生強調，生理期的清潔其實也跟平常的清潔一樣就好，性行為後則建議應多喝水增加排尿，才能把細菌帶走。

乳酸菌

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