經前偏頭痛 針刀療法深入頭頸筋膜系統 助緩解不適

醫師提醒，不只經前頭痛，肩頸僵硬、眼壓不適都是肌筋膜系統不平衡的警訊；示意圖。（圖／123RF）

賴小姐是一名的空服員，工作時總是面帶微笑、姿態優雅，但每每月經來之前，都得要硬撐著工作。因為只要經前偏頭痛一發作，左側太陽穴就像被釘子釘住，連光線與聲音都變得難以忍受。西藥、止痛藥、中藥都嘗試過，但效果卻不持久。直到最後嘗試了針刀療法，深入頭頸筋膜系統的筋膜與關節 囊間進行鬆解，經前頭痛才獲得改善。

★病源點 筋膜沾黏關節囊

收治這名個案的台灣中醫師吳文誠說，透過問診與觸診，發現賴小姐在頸椎C2至C4之間、斜方肌上緣以及肩胛提肌附著點，都有多個明顯壓痛點，比一般人多很多。這些點不只是肌肉痠痛，更是筋膜與關節囊的沾黏與神經過度興奮所導致的「反射性緊繃區」，這在中醫針刀學裡，被稱為干擾點或病源點。此外，賴小姐除了經前頭痛，平常也經常有肩頸僵硬、入睡困難、眼壓不適等小毛病，而這些看似無礙的小問題，其實是自律神經與肌筋膜系統長期處於不平衡狀態的警訊。

吳文誠指出，經前頭痛（Premenstrual Headache）在臨床上並不罕見，也多半會將病因歸為女性賀爾蒙的波動，也就是雌激素與黃體素的變化，影響腦部神經傳導與血管調節，進而引發頭痛、情緒波動以及乳房脹痛等症狀。但為什麼有些人什麼症狀都沒有，有些人又特別容易被誘發呢？

其實，許多慢性偏頭痛患者在月經周期前後容易發作，是因為他們的頭頸筋膜系統早已處在緊繃、沾黏以及循環差的狀態，賀爾蒙的波動只是最後一根稻草，就好比一條繃緊到極限的橡皮筋，輕微的小拉扯就可能讓它斷裂。

★微創療法 解除病灶部位

吳文誠解釋，人體的筋膜像一張包覆肌肉與器官的連身衣，一旦某個部位的張力失衡，就會牽動整體結構平衡。而頸部筋膜又與腦部血流、自律神經系統有著密切連動。當頸椎附近的關節囊與筋膜出現微小沾黏，會導致局部交感神經興奮，血管收縮、腦部供氧下降，進而引發偏頭痛、暈眩、眼脹，甚至失眠。因此，若單靠止痛藥或調經中藥，只能短暫壓制症狀，無法處理頸部筋膜的深層張力問題，效果有限。

針刀療法是一種融合中醫經絡理論與現代解剖學的微創療法，透過極細的刀型針具，深入筋膜與關節囊間進行鬆解，解除病灶部位的沾黏與張力源。與傳統針灸相比，針刀更能針對筋膜失衡與神經干擾點進行「病源處理」，不只是局部止痛，而是從結構上修正張力異常。

吳文誠表示，針對賴小姐的問題，治療上主要針對頸椎關節囊周圍、斜方肌上緣、胸鎖乳突肌等處進行針刀釋放，同時搭配遠端針位（如：合谷、風池、太陽）協助調整全身氣血與自律神經。首次治療後，賴小姐就感到頭部壓迫感明顯下降、頸肩鬆快。三次療程後，經前頭痛的頻率與強度大幅下降，睡眠也改善許多。

許多女性在面對經前症候群時，容易將一切歸因於「體質虛、荷爾蒙亂、壓力大」，但卻忽略了長期肩頸緊繃、低頭工作、睡姿不良等所累積的筋膜壓力。這些看似與婦科無關的問題，卻是造成反覆偏頭痛、經前不適、甚至內分泌失調的重要根源。吳文誠也介紹常見用於經前頭痛居家保健穴道如下：

▸穴道：風池穴。

▸位置：在後頸部，枕骨下、胸鎖乳突肌與斜方肌之間的凹陷處。

▸作用：疏風清熱，調整頭頸部循環，緩解偏頭痛、頸部僵硬。

▸按壓方式：雙手大拇指向上按壓，其他手指扶住後腦，每次按壓五秒、然後放鬆五秒，重複十次。

吳文誠提醒，若自身也總是被經前頭痛、肩緊、情緒等困擾，且試過不同方法治療都未達理想，不妨從筋膜張力與沾黏影響自律神經的角度重新出發，或能恢復正常生活品質。

(NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=67000)