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「無毒教母」傳授抗暑3招 善用涼感衣、運動別挑這時段

記者廖靜清
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夏季炎熱，可善用涼感衣減少陽光曝曬，也有防蚊蟲的效果；示意圖。（圖／123RF）
夏季炎熱，可善用涼感衣減少陽光曝曬，也有防蚊蟲的效果；示意圖。（圖／123RF）

氣溫漸熱，台灣「無毒教母」譚敦慈建議，換季收納衣物時，羽毛、羽絨填充物絕對不能以抽真空的方式收納，否則會把結構壓壞，影響保暖度。她分享，收納前先用烘乾機烘乾，再陰涼半天時間用掛衣袋包好便可；或是打開除濕機加速乾燥，避免羽絨衣潮濕發霉。

除了換季整理居家空間，譚敦慈說，夏天最怕熱傷害，運動要避開早上10時至傍晚4時，避免曝曬在太陽底下增加中暑機會。她強調，如果一定要出門，記得適度補水，也要做好防曬。

譚敦慈提醒，喝水很重要，有些人口渴才補水，可能對健康造成影響，如果尿液變黃，可能表示身體脫水。「家中長輩不覺得渴，所以喝水量偏低，檢查發現BUN數值升高，乖乖每日喝足2000ml建議量。」她說，BUN是血液尿素氮，是腎臟功能的指標之一，喝水不足可能導致腎功能問題。

炎炎夏日讓人心煩意躁，譚敦慈分享，可多善用涼感衣，科技織法和布料具排汗、透氣、導熱等功能，感覺變涼爽了。她說，長袖的涼感衣減少陽光曝曬，也有防蚊蟲的效果。

另外，室內空間經過一天曝曬，她建議，回家時可先用濕布擦一遍地板，再開循環扇保持空氣流通，有降溫效果。房間開空調時，一定要將門或窗戶打開5公分，保持空氣對流，這個方式能加速空氣流通，把室內的熱空氣排出，讓新鮮空氣進入。

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