我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

未繳納一費用 南加華人700萬豪宅被拍賣1.7萬

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

元氣網
鮪魚罐頭。（本報資料照片）
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

日常飲食和健康和長壽息息相關，日本流行病學家兼醫療統計專門醫師大平哲也在新書《追蹤一萬人60年得出的健康小習慣》（10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣）中透過追蹤1萬名日本人、長達60年的大型研究「CIRCS研究」，介紹讓人延長健康預期壽命的食材。

大平指出多數食材都具有好與壞兩面，因此要維持健康，理想做法是「多樣攝取、均衡飲食」。而在眾多食材中，幾乎沒有負面證據的就是蔬菜與魚類。

尤其在魚類中，青魚（例如鯖魚、秋刀魚、沙丁魚等）被認為對健康特別好。不過不少人認為魚類料理門檻較高，因此，推薦的方法之一就是食用鯖魚罐頭。首選是「水煮鯖魚罐」，現在也有味噌煮、咖哩風味等多樣選擇，都很適合嘗試。

大平透露曾親自做過一項實驗：「完全不吃肉，只吃魚會怎樣？」，因此連續三周每天早中晚吃魚，避免使用難以處理的料理方式，因此主要以生魚片和鯖魚罐頭為主。

結果顯示，中性脂肪（三酸甘油酯）下降了一半，血液變得清澈、順暢。但在恢復吃肉後，一周內又回到原本數值，這顯示魚類的確比肉類更有助於健康。

●不擅料理魚類 罐頭是好選擇

水煮鯖魚罐也可當作一般食材來烹調。雖然罐頭常被視為緊急儲糧，但其實作為日常食材也很實用，建議作為家庭常備物品。除了鯖魚罐，也推薦鮭魚中骨水煮罐。另外，鮪魚罐頭也不錯，但使用前應把油汁濾掉。

需要注意的是，像秋刀魚或沙丁魚蒲燒罐頭這類口味偏重的產品，因為含有大量鹽分與糖分，雖然也是魚罐頭，但反而不建議常吃。

「三餐只吃魚」血脂出現驚人變化，醫師證實魚類的確比肉類更有助於健康。(圖／123...
「三餐只吃魚」血脂出現驚人變化，醫師證實魚類的確比肉類更有助於健康。(圖／123RF)

日本 鮭魚

上一則

吃肉血糖也失控？混合1類成分要注意

下一則

生酮飲食餓死癌細胞 反削弱保護機制

延伸閱讀

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚
放生又作怪…大連1水庫出現成群超大黑魚 確認是外來種

放生又作怪…大連1水庫出現成群超大黑魚 確認是外來種
小魚更有益健康 營養師細數6大優點

小魚更有益健康 營養師細數6大優點
三文魚的孵化場

三文魚的孵化場

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

2025-05-21 12:39
圖為生病戴口罩示意圖。圖／AI生成

新冠病毒2025版「超低調」最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

2025-05-21 15:21
經科學實證，每天快走是抗慢性發炎和穩定心律的祕方。(本報資料照片)

抗慢性發炎又穩定心律 醫傳授掌握日常3時機做1件事

2025-05-23 22:50
女性得骨質疏鬆高於男性；示意圖。(圖／123RF)

5個NG習慣加速骨鬆風險 咖啡也被列入

2025-05-22 02:00
報告指出，逾百品牌的大米樣本含危險高量的砷和鎘。圖為阿肯色州水稻。(美聯社)

亞裔蒙在鼓裡？逾百品牌大米樣本含危險高量砷和鎘

2025-05-16 19:28
避免高血壓，醫師黃軒建議飲食上應增加新鮮蔬菜水果。（本報資料照片）

躺進ICU才後悔 重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

2025-05-17 17:41

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
網瘋傳哈佛因「拒收川普小兒子遭報復」 事實查核結果出爐

網瘋傳哈佛因「拒收川普小兒子遭報復」 事實查核結果出爐
專家：這5個城市適合退休 卻被低估了

專家：這5個城市適合退休 卻被低估了