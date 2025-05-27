三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

鮪魚罐頭。（本報資料照片）

日常飲食和健康和長壽息息相關，日本 流行病學家兼醫療統計專門醫師大平哲也在新書《追蹤一萬人60年得出的健康小習慣》（10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣）中透過追蹤1萬名日本人、長達60年的大型研究「CIRCS研究」，介紹讓人延長健康預期壽命的食材。

大平指出多數食材都具有好與壞兩面，因此要維持健康，理想做法是「多樣攝取、均衡飲食」。而在眾多食材中，幾乎沒有負面證據的就是蔬菜與魚類。

尤其在魚類中，青魚（例如鯖魚、秋刀魚、沙丁魚等）被認為對健康特別好。不過不少人認為魚類料理門檻較高，因此，推薦的方法之一就是食用鯖魚罐頭。首選是「水煮鯖魚罐」，現在也有味噌煮、咖哩風味等多樣選擇，都很適合嘗試。

大平透露曾親自做過一項實驗：「完全不吃肉，只吃魚會怎樣？」，因此連續三周每天早中晚吃魚，避免使用難以處理的料理方式，因此主要以生魚片和鯖魚罐頭為主。

結果顯示，中性脂肪（三酸甘油酯）下降了一半，血液變得清澈、順暢。但在恢復吃肉後，一周內又回到原本數值，這顯示魚類的確比肉類更有助於健康。

●不擅料理魚類 罐頭是好選擇

水煮鯖魚罐也可當作一般食材來烹調。雖然罐頭常被視為緊急儲糧，但其實作為日常食材也很實用，建議作為家庭常備物品。除了鯖魚罐，也推薦鮭魚 中骨水煮罐。另外，鮪魚罐頭也不錯，但使用前應把油汁濾掉。