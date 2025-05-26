我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國軍事雜誌：犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」、可不戰而勝

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

打敗「幸福肥」 伴侶一起瘦身 12周比單身多減1.3公斤

李樹人
聽新聞
test
0:00 /0:00
減重是許多男人與女人的「終生使命」，但有時減重意志難敵食欲爆發。（本報資料照片）
減重是許多男人與女人的「終生使命」，但有時減重意志難敵食欲爆發。（本報資料照片）

●感情不只會影響心情，連體重也可能一起「升溫」，台灣初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出， 纞愛使人幸福肥，但若伴侶一起參與減重計畫，12周內平均比單身者多減下1.3公斤，顯示陪伴的力量不容小覷。

陳威龍引用「PLOS One」的研究指出，有伴侶者維持正常體重（BMI < 25）的機會，比單身者少約 20%。原因可能與生活中頻繁的紀念日、家庭聚餐有關，在放鬆和享用美食的氣氛中，較容易忽略飲食控制，久而久之導致體重上升，也就是俗稱的「幸福肥」。

但雙人模式也能成為減重助力，根據「Progress in Preventive Medicine」期刊研究，針對40位BMI過重或肥胖的非裔美國男性進行為期12周的減重計畫，發現如果同住的另一半一同調整飲食與運動等習慣，男性平均可減重4.7公斤，獨自參與者減了3.4公斤，伴侶一同減重的效果是單人的1.38倍，連伴侶也平均瘦了2公斤。

陳威龍指出，無論親子、朋友、情侶或夫妻，只要有共同目標並互相支持，往往比單獨減重更容易堅持、也更有效果。曾有一位竹科高階主管，一個月內瘦下5公斤，有了成效後，太太一起加入，經過8周，兩人分別減下11公斤與6公斤，糖化血色素恢復正常，更逆轉先生的脂肪肝。

不過，並非所有伴侶共同減重的經驗都是愉快的，若對減重方法認知不同，或因飲食習慣改變造成情緒波動，反而可能導致溝通摩擦，甚至影響感情。陳威龍選議，可由醫師與營養師根據個人的健康狀況與生活習慣，規畫合適的飲食與體重管理策略，讓雙方步調一致，更容易達到長期穩定的成果。

減重 非裔 親子

上一則

藥局興起文青風 仿古設計賣中藥 藥師把關確保安全

延伸閱讀

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲
「怎麼這麼難瘦...」你吃對了嗎？先釐清減重5迷思

「怎麼這麼難瘦...」你吃對了嗎？先釐清減重5迷思
痛失減重藥市占優勢 前歐洲市值王宣布撤換執行長

痛失減重藥市占優勢 前歐洲市值王宣布撤換執行長
香蕉助排便 健康減肥放鬆心情 減重教練揭聰明吃法

香蕉助排便 健康減肥放鬆心情 減重教練揭聰明吃法

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

2025-05-21 12:39
避免高血壓，醫師黃軒建議飲食上應增加新鮮蔬菜水果。（本報資料照片）

躺進ICU才後悔 重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

2025-05-17 17:41
圖為生病戴口罩示意圖。圖／AI生成

新冠病毒2025版「超低調」最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

2025-05-21 15:21
報告指出，逾百品牌的大米樣本含危險高量的砷和鎘。圖為阿肯色州水稻。(美聯社)

亞裔蒙在鼓裡？逾百品牌大米樣本含危險高量砷和鎘

2025-05-16 19:28
有記者親自測試一個月一天走一萬步，走完後發現身體的肌肉量變多了；示意圖。（圖／123RF）

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

2025-05-19 02:05
女性得骨質疏鬆高於男性；示意圖。(圖／123RF)

5個NG習慣加速骨鬆風險 咖啡也被列入

2025-05-22 02:00

超人氣

更多 >
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌

空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌