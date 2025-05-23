戒菸戒斷症難熬 衛教＋藥物緩解

專家提醒，民眾若靠意志力戒菸成功率僅3%至5%，可透過專業的戒菸衛教與藥物治療，戒菸成功率可提升到30%；示意圖。（圖／123RF）

每年5月31日是世界無菸日，許多研究指出，不論是傳統紙菸、加熱菸或電子菸都會危害使用者，吸菸造成的二手菸與三手菸對於周遭群眾的健康亦是一大威脅。

近年新興毒品「喪屍菸彈」，是將麻醉藥品Etomidate製成電子菸彈，吸食後會導致使用者出現意識混亂、昏迷、肌肉痙攣等症狀，甚至可能造成呼吸衰竭及死亡。

喪屍菸彈與電子菸的雙重結合，會使民眾曝露在潛藏的毒品濫用危險中，因此，民眾戒菸不但能防範菸害的侵擾，更能避免因混淆誤用喪屍菸彈而不慎接觸到毒品。

民眾若靠意志力戒菸成功率僅3%至5%，長期吸菸會導致尼古丁改變人體部分的神經傳導系統，讓人對尼古丁產生依賴，當戒菸者體內缺少尼古丁時，神經系統會引發戒斷症狀，包括心情變差、失眠、渴望抽菸、頭暈、頭痛、胸悶、肌肉痠痛、咳嗽、腹瀉、便祕 、反胃、飢餓與體重增加等。