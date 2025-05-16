亞裔蒙在鼓裡？逾百品牌大米樣本含危險高量砷和鎘

報告指出，逾百品牌的大米樣本含危險高量的砷和鎘。圖為阿肯色州水稻。(美聯社)

CNN引述「健康寶貝光明未來」(Healthy Basbies, Bright Futures)組織的報告指出，逾百品牌的大米樣本含危險高量的砷和鎘，而少量砷和鎘就足以造成糖尿病、發展遲緩、生殖器官中毒和心臟病 等嚴重問題。

該組織研究部主任胡里翰(Jane Houlihan)說，幼齡兒童受重金屬汙染的問題特別令人擔心，因為從小就吸收重金屬，會影響智商、認知能力，甚至造成行為問題。

胡里翰的同仁15日發表的研究報告指出，美國人從店裡買來的米，四分之一非有機砷的含量高於食品暨藥物管理局(FDA)2021年訂定的嬰兒米麥片(infant rice cereal)含量標準。她說，食藥局 的標準是10億分之100(100 ppb)，嬰兒米麥片的砷含量已減少45%，但一般三餐所用的米的含砷量標準，食藥局卻沒有制定，然而0-2歲嬰兒最大的砷攝入來源是稀飯和乾飯，不是米麥片。

砷是土壤、水和空氣含有的天然元素，非有機的砷，毒性最強。此處非有機是化學名詞，與｢有機農耕｣的有機不同。美國小兒科學會指出，砷是致癌物，生命早期攝入─包括胎兒時期─特別危險，可能導致流產、死產、早產，和嬰兒神經發展失調。

報告說，米飯是全球最大宗的主食，10幾億兒童經常吃米飯。全球0-2歲兒童，米平均占其砷攝入量的7.5%，占西語裔和拉丁裔同齡兒童攝入量的14%，亞裔 更高達30.5%。亞裔兒童18-24月大時，因為主食米飯，砷的占比增為55%。亞裔家庭明白大米含重金屬，對砷的害處卻不甚了然。

美國稻米協會對CNN表示，美國境內生產的米，非有機砷的含量全世界最低，副會長克萊恩( Michael Klein)不認同報告所稱，有公眾健康安全的問題，承諾遵照食藥局的規定，確保美國米符合既定標準。他另指出，美國人飲食當中，最大的砷來源是水果、蔬菜和果汁，占42%，米只有17%。

胡里翰反駁說，數十種青菜水果才占42%，而米飯就占17%，顯然米飯是美國人攝入砷毒的最大單一來源。