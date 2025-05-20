植體材料、治療計畫、主治醫師 3因素影響植牙價格

醫師提醒，好的植牙技術打造如真牙般自然，植牙成功經驗需要醫病共同努力；示意圖。（圖／123RF）

當牙齒無法保留，經拔除後所造成的缺牙問題，主要有牙橋、活動假牙和人工植牙3種常見解決方案。若延遲處理，不僅影響咀嚼，長期下來更可能因牙齦萎縮而改變臉型。隨著植牙技術日益成熟，只要身體狀況允許，通常建議優先考慮人工植牙。優質的植牙無需修磨鄰牙，即可有效恢復牙齒功能，讓口腔恢復健康狀態。

確實補骨補肉 精準定位

台灣祐民牙醫診所院長楊大為醫師表示，植牙治療通常是1顆缺牙處對應植入1顆人工牙根；若缺牙顆數較多，則會根據口腔條件設計植入位置，植牙與植牙之間的距離、植牙和真牙的間距都要一併考量。因為植牙本身沒有血管，若2顆植牙彼此的間距過近，會影響到血流供應，導致骨質容易被吸收。

影響植牙治療費3因素 資料來源/元氣網，黃斌洋柏登牙醫診所院長

以全口無牙的情況為例，上排植入8至10顆、下排植入8至10顆，是目前最穩定的全口植牙方式。若有預算考量，也可搭配活動假牙，以減少植牙顆數，例如單排植入2、4或6顆。另外還有1種「All on 4」植牙方式，上下排各植4顆，適用於70、80歲、高齡且僅需進行1次植牙的患者。

醫師強調，植牙後的刷牙，刷毛應以45度角對準假牙與牙齦交接處，每2顆牙齒來回刷動；示意圖。（圖／123RF）

楊大為醫師解釋，牙齒1顆接著1顆排列，平時因為臉頰肌肉與舌頭發音的連動，會維持在動態平衡。大部分牙齒亂或牙齒外凸，通常是往前移動。因此當前排牙齒缺牙時，後牙可能會向前傾倒。尤其上下排牙齒對咬時，會產生作用力與反作用力。若下排牙齒缺牙、上面無反作用力抵抗，就可能導致上排牙齒逐漸往下增長，因此當缺牙時間過久或缺牙顆數較多，牙齒局部排列會開始變亂，導致咬合偏移，進而影響嘴型、下巴甚至臉型產生歪斜。

拔牙後 須先做補骨手術

楊大為醫師指出，當評估牙齒無法繼續保留，且無法做為假牙的穩定支撐時，植牙就是建議的選項。決定拔牙後必須先進行補骨手術，並在齒槽骨上置放一層膠原蛋白，加速傷口癒合，避免齒槽骨日後萎縮。待約4個月後，骨頭重新生長完成，並視情況是否需再次補骨粉，再打開牙肉植入植體。

取上顎軟組織 進行補肉

至於為何需要進行補肉手術？取哪裡的肉來補？楊大為醫師進一步說明，在植牙療程中，若出現牙肉萎縮或缺牙處角化牙齦不足，則需要從上顎取下適當大小的軟組織進行補肉手術，來增加角化牙齦的厚度。通常會在骨整合期間，並且在製作臨時假牙之前進行。補肉後會將植體接上牙齦成形器，約2周至1個月後傷口癒合。接著利用新式掃描方式取模製作臨時假牙，並在卸下牙齦成形器後將臨時假牙裝上。

之後會觀察牙肉塑形情形，通常約需2至4周，讓牙肉順著理想牙齒形狀生長，再針對假牙顏色、形狀與牙齦厚度進行微調，並確認牙肉是否能與植牙貼合、不會塞食物。若各項條件都沒問題，即可進入正式假牙製作階段。

而在植牙手術的定位方面，常見的定位方式有2種，1種是使用手術導引板輔助植牙定位，另外1種是採用更先進的導航機器，透過電腦監控，精準掌握植牙是否沿著預設的路徑操作，若出現偏差，系統會即時示警提醒。當植體植入正確位置後進行縫合與拆線。再等待約6個月，讓植體與齒槽骨完全整合，牙齒才能正常受力，這也是影響植牙使用年限的關鍵之一。

植牙補骨技術進步，使用碎骨屑與骨粉結合，再放上鈦網覆蓋即可進行骨整合，不必像以前那樣動大刀取骨。補骨前後Ｘ光對照，可見骨質恢復良好，植體穩固。（圖／祐民牙醫診所提供）

正式假牙關乎最終成品的美觀和自然感，不容馬虎。楊大為醫師說明，正式假牙可分為3層結構，底層為金屬與植體相連的基座；中間核心採用高硬度的氧化鋯，功能近似象牙質；外層則選用自然透度的人造琺瑯質e-max材質，軟硬度接近真牙，咬合時不易傷害真牙造成損傷，整體效果就如原生牙齒自然。最後透過維持器固定於植牙2側的真牙上，能防止鄰牙位會產生縫隙、避免食物塞入，至此，整個植牙療程就算大功告成。

楊大為醫師分享，60多歲的婆婆因為舊的植牙損壞，拔除後，透過補骨手術，加上手術導引板輔助定位，手術時間縮短、患者體感也舒適不少，成功恢復自然咬合與美觀牙齒。（圖／祐民牙醫診所提供）

楊大為醫師提到，如今植牙補骨技術相當成熟，而讓他印象深刻的是一位年約70歲的美術老師，有抽菸習慣，15年前因牙周病拔掉多顆牙齒，當時需要大範圍補骨，必須在局部麻醉下從下巴取出1塊自體骨頭，才能補骨並進行4顆植牙。由於疏於保養，如今已有3顆損壞。所幸現今補骨技術已大幅進步，只須將智齒旁的碎骨屑混合大量骨粉，再放上鈦網覆蓋即可進行骨整合。

另1名60多歲的婆婆，約10年前也植了10顆牙，如今壞了1顆需拔除重植。這次透過補骨手術，植牙過程加上手術導板輔助，讓手術時間縮短、患者體感也舒適不少，最終完成的假牙也更自然美觀。

正確維護 可用10年以上

楊大為醫師強調，植牙後應充分休息、並配合冰敷與服藥。由於植牙如同真牙一樣承受咀嚼壓力，清潔更不能馬虎。建議刷牙時，刷毛以45度角對準假牙與牙齦交接處，每2顆牙齒來回刷動，並以牙線清潔牙縫，牙間刷則視情況使用，以免牙縫被撐大。

另外，提醒患者植牙後的正常飲食，應避免啃骨頭等過硬的食物，每半年回診檢查牙齒健康。一般來說，若正確使用與維護，植牙平均可使用10年以上，成功率達95%以上。除非牙周病、糖尿病 等因素可能會影響植牙壽命，只要日常清潔保養得宜，植牙就能穩固持久。

（NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=66871）