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發芽就有毒不能吃? 皮可當作堆肥? 馬鈴薯8大迷思

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馬鈴薯並非只要發芽就不能食用，部分馬鈴薯剛發芽時只要挖除芽和芽眼就能安心食用。（圖／123RF）
馬鈴薯並非只要發芽就不能食用，部分馬鈴薯剛發芽時只要挖除芽和芽眼就能安心食用。（圖／123RF）

馬鈴薯是常見、受歡迎且用途廣泛的食物，無論煎、烤、炸、煮都很美味。因此很多人家裡都會存放著幾顆馬鈴薯，若沒有及時用完可能就會發芽，而發芽的馬鈴薯被認為有毒，千萬不能食用。但專家說其實這觀念不全然正確，Daily Meal報導，整理出八個一般人認為正確，但其實是錯誤的對馬鈴薯的觀念。

錯誤1：所有發芽的馬鈴薯都有毒，不能吃

馬鈴薯和番茄及胡椒一樣都是龍葵屬（nightshade）植物，含有名為茄鹼（solanine）和卡茄鹼（chaconine）的糖苷生物鹼（glycoalkaloid），是這類植物對抗細菌、蟲害等威脅的自我防衛機制。馬鈴薯一旦發芽，這些物質毒素的濃度就會升高，危害人體健康。

發芽的馬鈴薯只要摸起來結實、芽沒有太長就仍能吃。但要記得芽不能吃，可以用削皮刀或叉子去除芽眼，不需要把整顆馬鈴薯丟棄。馬鈴薯去皮後，放入鍋中煮，能將糖苷生物鹼的量降至安全的量。

錯誤2：可以種從商店買回來的發芽馬鈴薯

建議購買園藝店的種薯為佳，食用的馬鈴薯可能帶有疾病，雖然對人體無害，但卻可能傳染給其他植物，讓整個花園的植物都毀了。此外，食用馬鈴薯可能是農業部核准的基因改造品種，很多園藝愛好者出於種種原因會避免種植經過生物工程的植物，而基改馬鈴薯不會特別標注，所以不能百分之百避免買到。

錯誤3：把發芽馬鈴薯的皮當作堆肥

千萬別這麼做，發芽的馬鈴薯也不能當作堆肥，因為腐爛或患病的馬鈴薯皮可能會導致馬鈴薯晚疫病（potato blight）。在商店買的馬鈴薯是這種真菌的理想載體，它們會在堆肥中過冬，待春天到來施肥時，就等於把這些真菌散播在花園每個角落。

錯誤4：冷藏能防止馬鈴薯發芽

廚房溫暖潮濕的環境提供馬鈴薯絕佳的生長條件，因此很多人以為把馬鈴薯冰起來就不會發芽，但冰箱由於冷凝器髒汙或通風口堵塞，運行溫度常比理想溫度華氏33至40度(約攝氏0.56至4.44度)更高，馬鈴薯就可能開始發芽。而冰箱每次開關亮燈或接觸到外面光線，也會觸發發芽。

錯誤5：馬鈴薯發芽是因為爛掉了

發芽不一定代表馬鈴薯爛掉，發芽是在多個理想的環境因素加總下產生的，例如溫度、光線和水分，表示馬鈴薯正在用其所儲存的能量產生芽和根，讓它能變成一株新的植物。

錯誤6：發芽的馬鈴薯只能丟掉

只要發芽的馬鈴薯還沒有到不可挽救的地步，去除發芽處和任何綠色的區域就可以安心煮來吃。如果沒有立刻要吃，可以烤、切碎或搗碎後冷凍起來。部分品種的馬鈴薯也可以在生的時候冷凍，阻止繼續發芽。

錯誤7：馬鈴薯煮過後能去除糖苷生物鹼

這是不對的觀念，如果芽已經長很長，即便去皮後再煮也不會降低毒素的量，因為馬鈴薯中心部位仍有高含量的糖苷生物鹼。有些烹煮方法的確可以降低毒素的量，例如高溫烹煮的煎炸和水煮，例如以華氏410度(約攝氏210度)的高溫煎馬鈴薯10分鐘，可以將茄鹼的量降低40%。

錯誤8：所有發芽的馬鈴薯都能吃

大多數情況下，剛發芽的馬鈴薯可以安全食用，但不是所有馬鈴薯都適用這準則。表皮上有綠色色塊的馬鈴薯也不受歡迎，受到光照的馬鈴薯會產生葉綠素，導致茄鹼含量增加。最好將已經明顯變色的馬鈴薯丟掉，因為這顯示已含有有害物質。

孕婦也應避免食用發芽的馬鈴薯，有研究結果顯示這會對胎兒出現發育問題，特別是在懷孕十周內。

農業部

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