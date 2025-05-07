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6類食物和咖啡一起吃 當心脹氣、影響營養吸收…

記者王郁婷
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咖啡的成分可能影響某些營養素吸收。（圖/AI生成）
咖啡的成分可能影響某些營養素吸收。（圖/AI生成）

咖啡不僅能帶來短暫的精神振奮，適量飲用還與降低第二型糖尿病、某些癌症和發炎性疾病的風險有關。然而，咖啡的成分也可能影響某些營養素的吸收，進而減少或改變某些食物的健康效益。

儘管每個人的身體狀況不同，有些人可以忍受特定的食物與咖啡搭配，但若希望最大化營養攝取與保健效果，下列這六類食物最好避免與咖啡同時食用：

1.柑橘類水果

咖啡本身具有較高的酸性，pH值介於4.85至5.13之間；而柑橘類水果如柳橙、葡萄柚、檸檬等同樣屬於高酸性食物。當兩者一起攝取時，容易刺激胃黏膜，增加胃食道逆流的風險，可能引發胃酸過多、胃脹氣、噁心或灼熱感等不適。

此外，柑橘的酸味也可能破壞咖啡的風味，使整體口感更苦澀。因此，建議將柑橘類水果與咖啡分開食用，不僅可避免消化道不適，也能更好地品嘗兩者的風味與營養。

2.紅肉

紅肉（如牛肉、羊肉）是血基質鐵的主要來源之一，有助於人體造血、維持免疫功能與荷爾蒙合成。不過，有研究指出，咖啡與紅肉一同攝取，會大幅抑制鐵的吸收，降低其營養價值。

一項研究顯示，若餐後飲用咖啡，鐵的吸收率可能下降高達39%。長期下來，恐增加缺鐵性貧血的風險。因此，建議在紅肉餐之後，不要飲用咖啡，讓身體有更好的吸收機會。

紅肉和咖啡一起食用，會影響鐵質吸收。（圖/AI生成）
紅肉和咖啡一起食用，會影響鐵質吸收。（圖/AI生成）

3.牛奶與乳製品

牛奶是鈣質的重要來源，一杯牛奶約可提供成人每日建議攝取量的23%。然而，咖啡中的咖啡因會促進鈣質的排出，進而減少鈣的淨吸收率。

鈣長期攝取不足會對骨骼健康造成威脅，並增加罹患骨質疏鬆與腎結石的風險。如果你習慣喝加奶咖啡，也許可以透過其他時間補充高鈣食物或考慮改用植物奶，並諮詢營養師調整飲食時間。

4.油炸食物

研究指出，過量攝取咖啡與油炸食物皆與高血脂症有關。咖啡可能提升低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）水平，並抑制高密度脂蛋白（HDL，好膽固醇），進一步影響心血管健康。

若再搭配高油脂、高熱量的油炸食品，會加劇心血管負擔。根據研究，每周食用油炸食品超過四次，將顯著提升罹患心血管疾病的風險。為了健康，建議減少油炸食品與咖啡的同時攝取頻率，選擇低油脂的早餐搭配咖啡會更合適。

洋蔥圈等油炸食物會加劇心血管負擔。（圖/AI生成）
洋蔥圈等油炸食物會加劇心血管負擔。（圖/AI生成）

5.強化營養穀片

許多早餐穀片會額外添加鋅、鐵、維生素B群等營養素，作為日常營養補充來源之一。但咖啡中的某些成分會干擾鋅的吸收，可能減弱強化食品的營養效果。

雖然目前尚無確切研究顯示咖啡與穀片同時食用會對身體造成危害，但若你依賴穀片作為補充礦物質的方式，建議避免與咖啡同時食用。可選擇於早餐後一小時再飲用咖啡，讓身體有機會完整吸收礦物質。

6.高鈉食物

咖啡雖然本身不含鈉，但咖啡因會影響血壓調節機制，尤其對原本就有高血壓的人影響更大。如果同時攝取高鹽分食物（如鹹餅乾、加工肉品、即食泡麵等），可能會進一步提高血壓。若你有高血壓或正在控制鈉攝取，建議選擇低鈉的餐點與咖啡搭配，或在醫師與營養師的指導下調整飲食結構。

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