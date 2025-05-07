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急速減重痛風找上門 多吃這類食物降尿酸

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醫師說明，痛風是由於「尿酸過高」引起，而急速減重可能造成代謝異常，導致尿酸濃度上升，進而增加痛風發作的機率；示意圖。（圖／123RF）
醫師說明，痛風是由於「尿酸過高」引起，而急速減重可能造成代謝異常，導致尿酸濃度上升，進而增加痛風發作的機率；示意圖。（圖／123RF）

台灣義大醫院家庭暨社區醫學部家庭醫學科陳昱彰醫師日前在FB粉絲團分享親身經歷，提醒民眾減重過程也要注意痛風風險。自體重下降後，陳醫師的飲食改為大量食用魚肉、海鮮，一天跑完馬拉松之後，他在「吃到飽」餐廳暢食海鮮及甜點，當晚即感覺大腳趾有不適感，隔天一早還開始隱隱作痛，由於疼痛部位集中在腳趾，而非運動後常見的膝蓋或腳踝酸痛，讓他懷疑可能是痛風徵兆。

陳昱彰醫師立即進行抽血檢查，發現報告上的「痛風指數」首次出現紅字警示。他說明，痛風是由於「尿酸過高」引起，尿酸在關節裡形成結晶，便會導致紅、腫、熱、痛等症狀，嚴重時會痛到無法穿鞋、行走困難，最常見的發作部位正是「大腳趾」。而急速減重可能造成代謝異常，導致尿酸濃度上升，進而增加痛風發作的機率。

陳昱彰醫師指出，痛風好發族群包括經常食用紅肉、內臟及海鮮，以及愛喝啤酒或含糖飲料（特別是果糖）的人。肥胖、高血壓、腎功能不佳患者同樣屬高風險族群，另外有痛風家族史，還有原住民和中年男性的罹患風險也相對較高。痛風不僅會造成關節疼痛，長期下來可能導致關節變形、腎功能惡化、尿路結石，甚至提高心臟病與中風的風險。

後來陳昱彰醫師開始慎選海鮮，避開風險較高的食品，並改吃有助於預防發作的健康食物。陳醫師也分享，根據一篇發布於「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）的美國大型研究指出，每日攝取乳製品者，痛風發生機率降低了44%。他解釋，乳製品有助於尿酸排出、可能具有抗發炎效果，且不含動物性普林，對尿酸患者較友善。

「維持健康，比起『少吃不健康的東西』，更簡單的做法是『多吃健康的食物』。」陳昱彰醫師建議，痛風患者可選擇「低脂」、「無糖」的乳製品，如低脂牛奶及無糖優格，平常也可以多喝水，多吃蔬果、糙米等健康食物，豆腐、蛋、雞肉和不加糖的咖啡則可適量食用。他也提醒患者，吃火鍋時避免喝湯，並減少紅肉、內臟、啤酒，以及含糖飲料，特別是果糖的攝取。他強調，痛風治療不應只依賴止痛藥物，而是要從日常生活習慣調整著手，尤其要特別留意飲食方面的選擇。

本文由「健康醫療網」提供

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