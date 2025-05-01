兒童胸痛是成長痛嗎？ 4觀察指標揪出「心」病

孩子成長過程中，要怎麼注意是否有心雜音和心律不整問題呢？醫師提供四個觀察的狀況，一旦出現應立刻就醫檢查。(圖／振興醫院提供)

面對如今少子化的浪潮，每個小孩都是父母的心肝寶貝，全心全意給予最好資源讓他們接受好的教育，學習更多的才藝，就是希望自己的小孩不要輸在起跑點上。但醫師指出，最好的起跑點是擁有健康的身體，因為唯有強健的體魄，才足以應付未來的各種困難和挑戰。

台北振興醫院兒童醫學部主任張嘉侃指出，有些父母親在寶寶出生後，會要求安排自費的心臟超音波檢查，希望能早期發現孩子有無心臟疾病。孩童時期要特別注意有無先天性的心臟病 ，據統計大約每1000個出生的嬰兒當中，就有7至10個患有先天性心臟病。

很多父母都會問，為何他們的小朋友會罹患先天性心臟病？張嘉侃解釋，目前在醫學上還無法完全確切地了解其病因，只知道可能是綜合環境和遺傳的因素所造成的。孩子長大之後，則要小心留意有沒有心臟雜音及心律不整的問題。

張嘉侃強調，心臟雜音並非就是先天性心臟病，不需要因此去限制孩子運動，因為功能性的心雜音並非心臟病，功能性心雜音是孩子成長過程的一個現象，並不影響孩子的運動。孩子進入小學、中學之後，則要注意有沒有潛在性、威脅性的心律不整，因為平常可能看起來好好的，但是一旦發作就心臟亂跳，甚至威脅到生命，所以要盡早篩檢出來，才能特別注意這類孩子的運動量及運動的項目，進而必須有所限制，以避免孩子發生意外。

父母在孩子成長過程要怎麼注意是否有心雜音和心律不整問題呢？以下提供父母四個觀察指標，並且在帶孩子就醫時，可將發生的狀況提供給專業醫師作為診斷之參考：

1.有無呼吸急促、呼吸困難。

2.發紺：嘴唇、指甲、皮膚的顏色呈現灰藍色。

3.胸痛、胸悶、心悸等。

4.暈眩，嚴重甚至暈厥。

大部分兒童的胸痛與成長有顯著關連性，即所謂的成長痛，藉著檢查、聽診，多數都可以鑑別診斷出來。胸痛檢查除了心電圖以外，還有胸部X光檢查，這兩項檢查可以確認有無心臟相關的疾病。一般來說，大部分的孩子是因為胸部發育、肋膜神經的發育等因素所造成胸痛，不過也不能完全排除心臟疾病的可能性，一切還是要交由專業的醫師診治判斷。

但並非所有的先天性心臟病童都會在出生或年幼時就經診斷發現，有些是在孩子上小學後，因體能遠不如其他孩子時才被重視，甚至也曾發生孩子在運動中突然猝死 的不幸事件。為了避免憾事並及早發現診斷出先天性心臟疾病，父母應持續關心孩子的心臟問題，特別是心臟雜音、心律不整，甚至胸痛，若發生上述症狀，務必要到醫院就醫檢查，千萬不可輕忽，以免憾事發生。

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