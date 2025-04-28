學大媽「甩手踮腳」精力充沛 她練一年後連外表都升級了

平時養成運動習慣，有益身體健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

「甩手踮腳一年，像換了一個人！」一位網友在小紅書 分享自身運動改變，掀起廣大關注。她強調，學習大媽們日常的甩手踮腳動作後，不僅身體變得通透輕盈，整個人精力充沛，甚至連外表也明顯改善，簡單的運動習慣，竟為她帶來生活的巨大轉變。

小紅書網友「海娟」表示，她起初是為了解決久坐疲勞、情緒壓力等問題，開始接觸「甩手踮腳」動作。沒想到堅持一年後，驚喜連連。她形容，每次甩完手、踮完腳，就像全身經絡被打通，渾身充滿能量。「關鍵是這運動不限時間地點，上班族也能利用碎片時間完成，非常適合忙碌生活節奏。」

她具體介紹了四組動作搭配方式，並分析其對身體的正面作用。第一是「上舉臂加踮腳」，能疏通三角筋，同時踮腳時刺激胃經與腎經，對補腎養氣特別有益，「踮腳多了，頭髮都變得烏黑亮麗」。

第二組是「托舉加踮腳」，來自八段錦動作之一「兩手托天理三焦」。踮腳時短暫停留幾秒，配合手部托舉，據說只要做20個，臉就會發熱泛紅，「做到30至40個，全身都暖起來，真的非常有感」。

第三組「左右甩加踮腳」則針對腰部鍛鍊，透過左右擺動加上腳步配合，達到放鬆與強化效果，適合久坐久站的族群。

最後是「環抱甩加踮腳」，動作往後扣時會擠壓到胸腔，對女性乳腺健康特別有幫助。更重要的是，這動作也能搭配呼氣釋放情緒，「做完一套，心情都跟著舒暢」。

她總結道，「這種運動門檻低又見效快，不只是健身，還是一種自我療癒。」這篇分享引發其他網友共鳴，留言處也紛紛表示「大媽功不可小覷」、「明天就開始跟著甩」、「真的甩出新人生」、「明天去公園跟在大爺大媽後面練」、「謝謝，學會了」。