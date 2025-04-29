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5招椅子運動法 降久坐早死風險

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久坐對健康傷害很大，而只有運動才能有效彌補久坐損傷；圖為示意圖。（圖／123RF）
久坐對健康傷害很大，而只有運動才能有效彌補久坐損傷；圖為示意圖。（圖／123RF）

久坐對健康傷害很大，而且以站代坐並不能抵消傷害，只有運動才能有效彌補久坐損傷。台灣國健署教大家五個利用椅子就可以做到的辦公室身體活動法，最適合沒時間或懶得出門運動的你動一動。

現代人的工作型態大多為坐著工作，以一天上班八小時，許多人甚至常態性加班，也就是一天久坐超過八小時。而久坐傷身，許多人想到乾脆「站著上班」，但根據2019年美國心臟病學院雜誌（JACC）發表的一項研究，結果顛覆大家的想法，以站代坐並不能抵消傷害，JACC認為只有劇烈運動才能有效彌補久坐損傷。

物理治療師簡文仁也有相同見解，簡文仁曾受訪提醒，站著上班一樣傷身，如靜脈曲張、腰痠都會陸續找上門，不論站著或坐著，最怕久滯不動，因為維持同個姿勢不動時，體內受力點固定，血液循環等就會受影響。

運動抵銷久坐風險

「英國運動醫學雜誌」過去發表的一項新研究指出，每天久坐超過12小時死亡風險增加38%，但一天進行22分鐘的中度至劇烈運動，則可以顯著降低死亡風險；即使沒有完全達到22分鐘的時間，一些中度到劇烈的活動仍然有助降低死亡率。

因此還是要運動，即使無法做較強烈的運動，也要想辦法抽空起身動一動。如果你周圍找不到適合運動的環境，其實椅子就是一項好用的運動工具。國健署教大家，五個利用椅子就可以做到的辦公室身體活動法，但切記活動要適度適量，循序漸進，才不會造成反效果。

椅子身體活動法

1. 前抬腿：雙手緊握椅子扶手或椅子兩側，坐於椅子前緣處進行前抬腿，左右腳輪流。

2. 坐姿開合：坐於椅子前緣處，大腿慢慢用力打開，再往內縮。

3. 上身扭轉：雙手環抱於胸前並挺身，將上身向右或左扭轉，感覺到背部拉伸。

4. 腳掌抬舉：雙腳與地面保持垂直，腳跟貼地腳掌抬起再放下。

5. 三頭彎舉：雙手緊握椅子扶手或椅子兩側，手臂向下推舉撐起身體。

取材自國民健康署粉絲團
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