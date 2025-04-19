穀雨至溼氣重 醫提醒「勿擔心水腫而不喝水」、推1藥材

中醫師指出，穀雨排溼茶飲有利水除溼、理氣健脾的效果。（彰化馬光中醫提供）

20日是24節氣的穀雨，環境與體內溼氣讓腸胃道、呼吸道症狀首當其衝；穀雨過後、氣溫轉熱時，大氣的熱邪就在此刻與人體的溼氣相互交織作怪，更要留意呼吸道過敏反應，以及皮膚搔癢導致的蕁麻疹 、異位性皮膚炎等。中醫師提醒，除飲食穴位的除溼，平時也應避免久坐久站，閒暇時也可藉健走、慢跑、游泳等適度運動促進發汗，並適時補充水分，切勿擔心水腫而不喝水，利水除溼的中藥材則首推「黃耆」。

台灣彰化馬光中醫診所中醫師林良鴻表示，穀雨是春季的最後一個節氣，象徵著告別春寒料峭的天氣，氣溫逐步升高，並伴隨雨水的增加，有利於農作物的生長；但隨著大氣的溼度及溫度兩相提升，溼邪及熱邪也將交織作亂，未能及時遏止，將使病情蔓延至炎炎夏季。

穀雨將近，首先面臨的即是大氣溼度的提升，林良鴻指出，外在的溼氣將引動人體內在溼氣，當體內的溼氣持續累積、無法順利代謝排除時，首當其衝的將是脾胃運化功能，脾胃運作失調將出現一系列腸胃相關的症狀，如胃口變差、腸胃脹氣、消化不良、排便不成形等。

此外，也可能出現有肌肉痠痛無力、頭暈頭昏、倦怠感的表現，林良鴻說，脾胃運作不暢、脾土無法生肺金，溼氣將進一步滯留在皮膚、鼻子、氣管等呼吸器官，開始出現皮膚浮腫、流鼻水、喉嚨生痰等多處水腫的情況。

林良鴻進一步指出，穀雨過後、氣溫轉熱時，大氣的熱邪就在此刻與人體的溼氣相互交織作怪，原先腸胃不適的相關症狀會進一步加劇，與呼吸器官相關的問題，也將進一步演變成皮膚搔癢、打噴嚏、氣喘咳嗽等過敏反應，尤其皮膚搔癢的狀況，更會因為炎熱的氣候而容易發展成蕁麻疹、異位性皮膚炎等。

利水除溼的中藥材方面首推「黃耆」。林良鴻說，黃耆補氣升陽，益衛固表，利水消腫，幫助身體排除溼氣、提升人體代謝及免疫力 ，搭配陳皮理氣健脾、生薑溫中化溼，能加強脾胃運化功能，緩解消化不良等腸胃不適的症狀；若有發燒、急性炎症、陰虛火旺體質，或是癌症 、自體免疫疾病及行經階段的患者，建議應諮詢專業意見後酌量服用，以免過度進補而加劇病情。