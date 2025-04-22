去濕養生 避免急性陰道炎

女性選購貼身衣物時，應盡量選擇棉質內褲且定期替換。（圖/123RF）

春天氣候潮溼悶熱，許多民眾會出現水腫、疲倦等症狀，女性則易有白帶的困擾。日前有一名18歲的張姓女學生，因多年來分泌物異常量多，需每日頻繁更換護墊來維持私處清爽，考慮到不想再服用抗生素及外用藥膏，從而前往台北慈濟 醫院中醫部就診。經診斷治療後，白帶量多的情形明顯改善，不再困擾。

春天「濕邪」侵擾 白帶增多

台北慈濟醫院中醫部中醫婦科主任許雅婷說，張姓女學生因準備升學考試 導致壓力過大，平時愛吃甜食、冰品紓壓，並時常熬夜唸書，導致焦脾胃功能衰退，造就濕性體質。加上前陣子頻繁下雨，水氣增加，體內濕氣加重，從而分泌物增量。在開立藥物，建議調整飲食及生活習慣約莫2周後，張姓女學生的症狀即獲得明顯改善，私處也恢復乾淨清爽。

台灣為四面環海的海島型國家，且處於地理位置相對濕度較高的亞熱帶地區，季節交替水氣更加旺盛，民眾便容易受到「濕邪」的侵擾。所謂的「濕邪」為體內過濕所致的病徵，可分為「外濕」與「內濕」，前者為外界環境所致，下雨、潮濕天氣或是淋雨、流汗未即時擦拭等，都會因此進入體內，產生濕氣；後者則與脾胃功能有關，當脾胃功能正常，體內濕氣可從汗水、大小便排出，反之則會聚積於內，形成濕性體質。許雅婷說，體內濕氣過重會有腹脹、排便不順、身體沉重、四肢水腫、皮膚濕疹及關節 疼痛，女性亦會有白帶增多等諸多不適症狀，且「外濕」會引動「內濕」，最常見的情形，就是因為天氣潮濕所引發的關節紅腫發炎、疼痛難耐。

「四神湯」。（本報資料照片）

四神湯可作日常去濕食療

針對濕性體質且有分泌物問題的女性，常見的處方便為蒼朮、白朮、薏苡仁等藥材，以達健脾、化濕、止帶之療效。除了藥物處方，許雅婷指出，民眾亦可將四神湯作為日常去濕養生的食療，因其含有茯苓、山藥、芡實、蓮子、薏仁等藥材，不僅藥性平和，老少咸宜，還能改善消化不良與腹瀉問題。而坊間常見的綠豆薏仁湯、紅豆水、薏仁水及玉米鬚茶等飲品皆有排濕、消水腫及促進新陳代謝等功效，也是日常保養的好選擇。

許雅婷也提醒，去濕養生應從養成良好生活習慣做起，建議減少食用生冷、油炸及甜膩的食物，並記得時時補充足夠水分，維持正常作息、規律運動，才是保養正確之道。女性平時選購貼身衣物時，應盡量選擇棉質內褲且定期替換，生理期期間務必勤勞更換衛生棉，若發現白帶呈現黃綠色，且散發異味、出現搔癢等症狀時，就應立即就醫，避免引發急性陰道炎。（https://healthmedia.com.tw/index.php）