保健食品開封後怎保存？藥師這樣說

產品開封之後，乾燥劑若還置於瓶罐內，那就會把外在環境空氣中的溼氣吸進來，反而加速內容物的變質。(本報資料照片)

食用保健食品風氣盛行，但對於產品的保存是否都做對了呢？許多民眾對於保健食品保存的方式存在許多錯誤觀念，導致保健食品變質，吃了不但無益，反而可能傷身。中華民國 藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒，針對民眾常見的保存迷思逐一破解，並提供正確的保存方法，以確保民眾吃得安心。

市面上保健食品種類繁多，民眾在補充之前，常常搞不清楚自己補充的是保健食品、健康食品還是藥品，對於這些產品的認知常常很模糊。黃彥儒說明，所有的藥品會經過認證，取得藥品字號，藥品的仿單上會明確記載藥品的適應症；而健康食品取得的是健康食品的字號，產品上常見會有小綠人標章，產品包裝上會出現「降低膽固醇」、「幫助控制血糖 」等文字敘述，一般都會經過動物實驗證實，對促進身體健康有所助益。

此外，民眾也常會購買保健食品來補充身體所需的營養，黃彥儒提醒民眾注意，保健食品其實就是食品，因此這類產品無法宣稱對身體健康的促進有幫助，然而市面上此類產品的種類，可以說是相當廣泛。

黃彥儒強調，民眾必須先認清自己使用的是藥品、健康食品還是保健食品，再進一步了解如何正確保存，這是建立正確觀念的第一步。一般而言，產品外包裝上都會說明保存方式，膠囊或錠狀產品通常常溫保存、避開潮溼環境即可。

冰箱非萬能 放錯有害

許多民眾誤以為將保健食品放入冰箱保存可以避免變質，但黃彥儒指出，這其實是錯誤的觀念，若將常溫保存的產品放入冰箱，反而容易導致吸溼而變質；除非是有需要特殊保存的產品，例如某些益生菌產品需要保存在2℃到8℃的冷藏環境，才能確保菌種數量的穩定。

一旦保健食品發生變質，吃了不但可能沒有效果，更嚴重的是，還會對身體健康造成危害。黃彥儒舉例，軟膠囊產品吸溼後可能變成軟糖狀，此時可能已經滋生細菌、黴菌，吃進身體後恐增加感染風險。有些錠狀的產品，正常狀態應是表面光滑或單一色澤，一旦吸溼後可能造成表面出現黃斑等雜質，這都是發生變質的情形。如遇產品發生變質的情形，民眾就不要再吃了。

避溼、避光、避高溫

產品開封後變質的問題也需要特別注意，尤其是存放位置。黃彥儒建議，應盡量避免潮溼、太陽直射以及溫度變化太大的環境。許多民眾習慣將保健食品放在浴室，提醒大家，浴室環境潮溼，反而會增加產品變質的風險。

若有經濟條件許可，將產品置於可調控溫度和溼度的專用保存箱（防潮箱）是不錯的保存方式。此外，家中有小孩的民眾，存放保健食品時要放在小孩不易取得的地方，以免誤食。

開封後 乾燥劑應丟棄

許多保健食品瓶罐中會放置乾燥劑和棉花等填充物，這些包材在開封後應該如何處理呢？黃彥儒解釋，乾燥劑放在密封的瓶罐裡，會吸收封閉環境裡的溼氣，才不會讓包材裡的內容物因為吸溼而變質。

但開封之後，乾燥劑若還置於瓶罐內，那就會把外在環境空氣中的溼氣吸進來，反而加速內容物的變質。所以當我們打開封口後，第一件事就是要將乾燥劑取出。至於置放棉花等填充物，是為了防止內容物遭到碰撞，開封後其實就可以取出丟棄。

保健食品的包裝上，若是單次取出食用的包裝，相對就比較沒有這方面的問題；但若是瓶裝或是罐裝的包裝，就容易會有吸溼變質的情形。值得提醒的是，建議使用瓶罐裝的保健食品，將每次食用的份量，輕巧的倒在蓋子上，避免直接用手取出，可避免手中的水氣不慎加速內容物受污染而變質。

保健食品的劑型多樣，包括膠囊、錠劑、粉劑、液劑等，不同劑型的保健食品，保存方式是否有所不同呢？黃彥儒藥師表示，無論是哪種劑型，還是要看產品是一次性的包裝，還是重複拿取的包裝。

如果一罐裡面裝了50顆的膠囊或錠劑，在取出時，要小心不要去汙染到未取出的內容物。液劑也是，把單次使用的分量倒出來，不要去汙染到還未取出的部份，千萬不要對口喝，這樣容易會讓口腔的細菌跑進去。

黃彥儒坦言，在採買保健食品時，若有分裝的選擇，在保存上會比較方便，而且有獨立包裝的產品，穩定性也比較好。

變軟變色 恐已變質

民眾在食用保健食品時，常常開封後沒有按照時間食用完畢，放到忘記是否已經變質，黃彥儒再次強調，產品的外包裝都會標示效期，所以建議民眾買回來之後，印有效期的包裝不要丟掉，外盒要妥善保存；或是可以將產品的開封時間和有效期，自行做標籤貼在產品容器上。要特別注意，開封後的有效時間，不能看未開封的有效日期。

如果膠囊已經變軟了，錠劑本來是白色，有點變黃或出現斑點等雜質，或是粉劑結塊了，液體最容易壞，因為液體本身含水，是最容易滋生細菌的環境；所以，可以看到市售的保健產品，很少製作成液體，就是怕產品容易變質。

但要如何分辨呢？液體產品壞掉是有異味的產的生嗎？或是可以如何察覺？液體顏色加深變質；或是出現白色泡沫等發霉情形；有些則是運送的過程中出現碰撞，導致空氣跑進去，所以在購買時如果發現包裝有凸起等異狀，就表示產品可能遭到汙染。

黃彥儒提醒民眾，購買保健食品前，應先諮詢社區藥局 的藥師等專業醫藥人員，討論自己適合哪種產品、劑量多少，才能確保使用上的安全。此外，許多民眾誤以為保健食品是食品，吃多也無妨，但事實上，過量食用保健食品反而會對身體造成不必要的負擔。