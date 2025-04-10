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草菇高纖、蛋白質豐富 但隔餐不宜再吃

記者廖靜清／台北報導
草菇營養價值高。(本報資料照片)
草菇營養價值高。(本報資料照片)

春夏是草菇的產季，這種因生長在稻草上而得名的菇類，營養價值高，又有「素中之葷」美稱。營養師表示，草菇的鉀離子含量高，100克的草菇含鉀量達394毫克，屬於高鉀蔬菜，有助於排除體內多餘的鈉，消水腫且保護心血管、穩定血壓。

台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，草菇吸水膨脹後，可增加糞便體積、加速排便的效率。草菇含水量達90%，口感潤滑且滋味鮮美，提供飽足感。不過高含水的特性也讓草菇不易保存，只能存放2至3天。

徐佳靖指出，草菇最佳採收時機是菌菇還沒開傘時的狀態，這時口感最嫩、風味最佳。如果菌傘完全展開，纖維就會變粗。建議草菇買了當天就煮，烹煮前不需要泡水，蒂頭清乾淨就好。

草菇除了獨特的菇味，還有18種胺基酸，是非常好的蛋白質來源；磷、鉀、鈣等礦物質可讓骨質更強壯，不飽和脂肪酸更是降低膽固醇的好幫手。草菇肉質細嫩，煮湯、焗烤、涼拌或是紅燒都適合，徐佳靖推薦，草菇加大蒜清炒最能吃出鮮甜原味，或是加入雞湯清燉，既美味又養生。

草菇富含高鉀、高纖維，腎臟病患者及腸胃功能較差的人適量攝取。另外，草菇含有大量蛋白質，易滋生細菌，加熱之後可能變質，隔餐或是隔夜就不要再吃了。

草菇挑選3重點

1.外觀完整，呈現飽滿的蛋型。

2.顏色均勻，灰白或淡褐色，顏色太深代表放太久。

3.個頭要結實，已經發軟、出水不要買。

腎臟病

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