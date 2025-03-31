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超過身體負荷 資深健身教練：運動者常犯7大錯誤

世界新聞網
運動者常見的七種錯誤，分別有沒有暖身、運動強度太強等問題；示意圖。（圖／123RF）
運動者常見的七種錯誤，分別有沒有暖身、運動強度太強等問題；示意圖。（圖／123RF）

有多年經驗的健身教練指出，樂見大家熱愛運動和健身，但若未多加留心，很容易在運動的過程中犯錯，導致無法繼續運動甚至受傷，她指出一般人健身時常犯的七種錯誤，提醒運動者留意。

59歲的芙蕾塔格（Chris Freytag）擔任私人健身教練已35年，她在「Yahoo! Creator」的專欄「Get Healthy U」撰文提到以下七種錯誤：

1.沒有暖身

很多人會因為時間不夠而不熱身就開始運動，芙蕾塔格說這大錯特錯。

芙蕾塔格表示，因為身體需要時間進行生理和心理準備以避免受傷，她建議至少熱身五至十分鐘，若運動強度高則需要更長的熱身時間。

芙蕾塔格說，可以從低強度的運動開始，例如先走路再慢跑，或是先慢跑再快跑；若進行力量訓練，關節和肌肉都要暖身，目標是在真正的流汗過程開始前增加心率、呼吸和運動程度。

2.沒有收操和伸展

收操和伸展可以幫助心率和呼吸恢復正常，同時減少肌肉酸痛和僵硬。此外，隨著年齡的增長，保持柔軟度和活動度是維持身體順利運動的關鍵。

3.運動強度太強、太頻繁

有些人誤以為要運動到累到幾乎不能動才算運動，其實不需要這樣，運動強度可以大，但身體也需要時間回復，可以找一個休假的日子做一些回復的運動，例如走路或輕鬆地游泳，讓肌肉可以回復，避免受傷。

4.超過身體負擔範圍

運動者需要傾聽身體的聲音，特別是新手，例如從未跑過10英里，就不要在開始運動的第一天就挑戰10英里；運動應是持之以恆，這樣才能無痛達到最終目標。

5.姿勢不良

姿勢不對是最容易導致受傷的方式之一，這通常是由於缺乏正確的指導所造成的，因此若不確定如何鍛鍊或使用器材，請諮詢教練或上網搜尋可信的資料。初學者可以在團體健身課程找到有用的指引。

6.不做肌力訓練

如果喜歡有氧運動，但因為不想變壯而避開肌力訓練，這種想法應被修正。人類大約35歲後每年就會自然失去半磅左右的肌肉，若不鍛鍊肌肉，日常工作如採買或抱孩子、孫子就會變得更加困難，甚至可能受傷。

肌力訓練不等於舉重，徒手訓練、阻力帶和器材都算，應找到適合自己的方法並每周進行兩到三次。

7.穿不適合的鞋子

若運動後覺得腿很痛、脛骨疼痛或臀部酸痛，問題可能出在鞋子，穿五年前的跑鞋、因為外觀好看所以購買，這些行為都該改變，穿對鞋子會讓運動有極大不同，可以去運動用品店試穿，或研究適合自己運動方式的鞋子類型。

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