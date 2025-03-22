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學者談日曬重要性 僅室內運動恐導致這能力降低

中央社新北22日電
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中正大學運動競技學系教授何承訓以「運動競技與健康」為題發表專題演說。（民眾提供/中央社）
中正大學運動競技學系教授何承訓以「運動競技與健康」為題發表專題演說。（民眾提供/中央社）

運動競技學者何承訓今天在演講時表示，維持健康是成功重要基石，運動員即使短暫生病，恐讓長期訓練功虧一簣。他提醒，日曬合成維生素D，若只在室內運動，有免疫力下降的風險。

2025雙北世界壯年運動會5月17日將登場，十三行博物館目前推出「運動競化論：古代生活與現代競技特展」，聚焦健康議題，探索史前人類生活技能與現代運動傳承關係。

館長羅珮瑄以新聞稿表示，特展盼讓民眾瞭解古代人如何運用身體智慧適應環境。今天下午邀中正大學運動競技學系教授何承訓，專題演講「運動競技與健康」，透過互動展示，引導大眾關注健康，並實踐適度運動與永續觀念。

何承訓與聽眾分享「運動」與「競技」的定義與差異。他說，運動員維持健康狀態是成功的重要基石，即使短暫生病，也可能讓長期訓練功虧一簣。

他提醒，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多人開始規律運動以提升免疫力。研究顯示，適度運動有助於提升免疫力，但過量運動則可能適得其反，導致免疫力下降。

何承訓強調，人體主要透過日曬合成維生素D，現代人習慣於室內運動，可能會增加血管硬度，與降低免疫力的風險。

他也以英國為例，因冬季日照不足，當地運動員普遍面臨免疫力下降的挑戰。

免疫力 疫情

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