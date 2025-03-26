不防曬、吃太甜、睡不夠… 皮膚看起來比別人老

造成皮膚衰老的因素眾多，可分為內在因素與外在因素。(圖/123RF)

高齡社會下，「抗衰老」成為這個世代最重要的課題。醫師表示，抗衰老不只關乎外觀美貌，更關乎健康。

造成皮膚衰老 內外因素多

台灣奇美醫院醫學美容中心副主任、皮膚科主治醫師鄭百珊表示，衰老是一個多面向的變化過程，特徵是生理功能逐漸衰退與疾病易感性的增加，它影響所有器官和組織；而皮膚，人體最堅固的外牆，是衰老最明顯的外在指標之一，由角質細胞與細胞間質所組成的皮膚，不只擔負起防止水分散失的功能，更是身體抵禦環境傷害的主要屏障，在整體健康中扮演著至關重要的角色。

她提到，造成皮膚衰老的因素眾多，可分為內在因素與外在因素；前者包含遺傳、細胞衰老、氧化壓力、荷爾蒙變化和代謝速率下降；後者則像是紫外線暴露、汙染、生活方式（飲食、吸菸、飲酒和睡眠模式）以及護膚習慣，這些因素的相互作用造成衰老，導致各種外觀上的表現，如皺紋、皮膚彈性喪失、斑點生成和質地改變等。

皮膚是衰老最明顯的外在指標之一。(圖/123RF)

做好皮膚防曬、清潔與保濕

鄭百珊說，要維持皮膚的健康與美麗，最重要的保養三大元素就是防曬、清潔與保濕。其中，防曬是皮膚抗衰老之首，因來自陽光的紫外線，是造成皮膚衰老的最重要外在因素，紫外線不只會造成皮膚的「光老化」（產生斑點、皺紋、喪失彈性），過度曝曬會導致DNA 損傷與突變，年老時則容易產生皮膚癌變，像是日光性角化症、皮膚原位癌、皮膚鱗狀細胞癌、皮膚基底細胞癌等。

另外，適度的清潔可以移除沾附在皮膚表面的角質代謝物、油脂與空氣中的汙染物，清潔過後的保濕則需要選用符合自己膚況的保養品，對於維護角質層健康、皮膚屏障功能與減少乾燥至關重要。

1.多吃抗氧化食物

鄭百珊指出，生活方式對皮膚健康和衰老有著重要影響，均衡的飲食，有助於增加皮膚的抗氧化能力，其中，類胡蘿蔔素、維生素C和E、黃酮類化合物和Omega-3脂肪酸等營養成分，具有保護皮膚的特性。

2.減少糖分攝取

近幾年，有越來越多研究顯示，過度的糖分攝取有健康隱憂，而皮膚作為一個身體最大的器官，過度糖分攝取也容易造成皮膚老化。鄭百珊說，主要是因為暴露於糖分而被糖化的蛋白質或脂質，會產生晚期糖基化終產物，促使膠原蛋白和彈性蛋白結構改變、硬化，進而減少皮膚柔軟度和彈性、促進皺紋的形成，同時也會刺激體內的發炎反應，加速皮膚的老化。

3.不要抽菸喝酒

另外，抽菸除對身體有害，也會藉由減少皮膚血液流動和氧氣供應，消耗必要的營養素、增加自由基產生，導致氧化壓力增加和膠原蛋白降解，進而刺激皺紋產生和皮膚彈性喪失；過量飲酒也會促進發炎反應和增加氧化壓力，進而加劇皮膚老化。

4.充足睡眠能修復皮膚

睡眠品質差和睡眠時間不足均與增加衰老跡象有關。鄭百珊建議，充足的睡眠有助於皮膚的修復和再生，且抗衰老不只是希望外表年輕，更是要從裡到外的整體保養，從基本的皮膚保養防曬、清潔與保濕、健康的飲食習慣，到良好的睡眠狀況與心理健康 ，每個面向都需要面面俱到，不只要活得健康，更要活得美麗、自信且自在。

常見的皮膚老化原因。(製表/元氣周報、 圖/123RF)