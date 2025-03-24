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研究：女性每天喝1杯牛奶 有助預防缺血性中風

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專家提醒，僅靠牛奶攝取並不能完全預防中風，應搭配健康的生活方式，可促進整體心血管健康；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，僅靠牛奶攝取並不能完全預防中風，應搭配健康的生活方式，可促進整體心血管健康；示意圖。（圖／123RF）

牛奶眾所周知富含鈣質，現在有最新研究指出，牛奶可能還有降低中風風險的益處。日本岩手縣醫科大學丹野高三特聘教授的研究團隊針對日本當地居民調查了牛奶攝取與中風發生之間的關聯性，研究結果已發表於國際學術期刊Nutrients。

這項研究針對日本當地居民，探討牛奶攝取與中風發生之間的關聯性。研究針對40至69歲的1萬4121名參與者進行了平均10.7年的追蹤調查。根據牛奶攝取頻率，將參與者分為四組，並比較了中風的發生率。

結果顯示，在女性族群中，每周飲用7至12杯牛奶的群體，相較於每周飲用不到2杯的群體，其缺血性中風的風險顯著降低。另一方面，在男性族群中，並未觀察到顯著的關聯性。因此，這項研究結果顯示，適量飲用牛奶可能有助於女性預防缺血性中風。

然而本研究仍存在一些限制。例如牛奶與優格的攝取被合併計算，因此無法區分兩者的影響。此外，研究未進行牛奶攝取量的詳細定量評估，也無法完全排除飲食習慣與生活方式等因素的影響。再者，本研究對象僅限於岩手縣的健康檢查受檢者，未來需要進行更詳細的飲食評估，並考慮地區差異，以進一步驗證這項發現。

日本疼痛診所協會醫師吉川博昭表示，此研究揭示了牛奶攝取與中風之間的關聯性，特別是在女性族群中，適量飲用牛奶可能有助於降低缺血性中風的風險。牛奶含有鈣與酪蛋白磷酸胜肽（CPP），這些成分可能有助於穩定血壓並預防動脈硬化。

但吉川指出，僅靠牛奶攝取並不能完全預防中風。維持整體飲食均衡、規律運動以及良好的生活習慣同樣至關重要。建議在日常生活中適量攝取乳製品，同時搭配健康的生活方式，以促進整體心血管健康並降低中風風險。

吉川進一步分享其他預防中風的方法，包括控制高血壓、糖尿病、血脂異常，戒菸、適量運動及健康飲食。此外，中風患者在發病後應積極進行復健，以減輕後遺症。及時應對與預防是降低中風影響的關鍵。如果突然出現麻痹或語言障礙等症狀，應立即就醫，以掌握最佳治療時機。

中風 牛奶 日本

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