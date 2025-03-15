夜尿症擾睡眠 恐是心、肝、腎出問題

醫師提醒，中老年男性常在夜裡起床尿尿，除了影響睡眠也容易跌倒，務必積極治療找出原因；示意圖。（圖／123RF）

一名喜歡旅行的長輩，隨著年紀增長，漸漸地不願意跟子女外出過夜，即使出門也是急著回家。經私下詢問才知道，原來他上了年紀後有頻尿、漏尿情況，夜間也會醒來好幾次上廁所，造成他很大困擾，卻又不好意思明講，才變得不想出門。

台灣中國醫藥大學附設醫院泌尿科主治醫師蔡禮賢表示，不少長輩以為年紀大了就是要忍受各種排尿不順的問題，往往不願意就醫，卻誤信網路偏方或有錯誤迷思，不僅影響生活，更有損健康。

改善夜尿 少吃刺激性食物

所謂「夜尿症」，根據國際尿失禁防治協會的定義，指的是一夜醒來排尿的次數超過兩次，而且是睡著之後又因尿意而中斷睡眠，才算是夜尿症；但也有例外，例如符合次數但睡眠品質很好的患者，通常會被排除在外。

蔡禮賢指出，若是患者夜尿的量跟白天一樣多，也就是睡眠時間的排尿總量大於全天尿量的三分之一，這種情況會被歸類在「夜間多尿症」，好發於65歲以上長者。此外，也有患者是半夜醒來急著上廁所，但排尿困難或是只有幾滴，這類可能是「膀胱過動症」。

有夜尿困擾的患者在診間相當常見，隨著年紀愈大夜尿盛行率愈高，無論是夜尿症或夜間多尿症，都有可能是其他疾病的警訊，應就醫找出誘發原因。

要改善夜尿症，蔡禮賢強調，患者應調整生活作息及飲食習慣，少喝含咖啡因的飲料，以及減少攝取刺激性食物，例如酸性飲食；有些人喜歡食物加醋提味，或常喝果醋，還有不少人愛吃辣，像是麻辣鍋等，都會增加對膀胱的刺激，應減少食用。

藥物治療 可改善症狀

「夜尿是很多疾病發生的警訊。」蔡禮賢提醒，若改變飲食生活習慣仍無法改善，應由專業醫師進一步檢查診斷，可能是心臟、肝、腎等器官出問題，或患者不自知的初期糖尿病 、呼吸中止症等，都有可能導致夜尿發生。

蔡禮賢說，目前治療夜間多尿症可口服抗利尿激素，根據臨床實驗，可減少夜尿次數一半以上。膀胱過動症也陸續推出新藥，對於頻尿的治療效果很好。

夜尿不僅影響睡眠品質，更可能是身體發出的警訊。蔡禮賢表示，切勿將夜尿視為老化的必然現象，應積極就醫檢查，找出根本原因。無論是調整生活習慣、藥物治療或手術，都有機會大幅改善夜尿問題，重拾健康舒適的生活。

常見夜尿症兩大迷思

1.不敢喝水

以為晚上不喝水、不吃東西就不會夜尿，但其實夜間限水，只對部分患者有效，還是有很多患者須服藥矯治。

2.以為不可逆

許多人誤以為夜尿是老化必須經歷的過程，只能自己忍耐，但其實夜尿經治療能大幅改善，患者幾乎都可恢復原本的生活品質。

調整生活習慣3方法

1.每日1.5公升飲水量在太陽下山前完成，晚餐後若感到口渴就小口喝水，尤其是睡前三小時內，則以喝一口代替一杯。

2.建議晚餐減少攝取湯水，以及減少食用水分含量高的水果。

3.可搭配運動，在傍晚之後運動出汗，身體製造的尿量即會減少。