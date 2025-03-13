我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

50歲以上婦女 專家建議每周做6種運動強身護心肺

世界新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家提醒，瑜伽屬於低衝擊運動，對年長者是一項安全又有效的運動；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，瑜伽屬於低衝擊運動，對年長者是一項安全又有效的運動；示意圖。（圖／123RF）

不論年齡，規律運動都是維持身體健康的基石。加州的ACE認證私人教練喬伊納（Damien Joyner）表示，對50歲以上婦女族群而言，規律且全面性的運動可增進肌力、心血管健康、敏捷與協調度等，進而提升生活品質。Eating Well報導（https://www.eatingwell.com/best-exercises-for-women-over-50-8966927#toc-1-a-fast-paced-walk-for-general-health），專家建議50歲以上婦女每周做包括快走等六種運動來強健身體。

1. 快走促進整體健康

走路常被推薦為最佳運動方式之一。營養（Nutrients）期刊上的一篇研究（https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8912639/）顯示，飯後走路可以降低身體對當餐的血糖反應。喬伊納說，許多人常告訴他對走路感到厭倦，或效果不如從前，他建議提高步行速度，或是規畫有坡度的路線增加強度，更能訓練自己的心肺與肌肉功能。

2. 承重訓練強化骨骼

人體的骨密度會在30歲後開始衰退。藉由承重運動（weight-bearing exercises）對骨骼施加負荷，可刺激造骨細胞，進而維持骨密度與骨骼肌力。喬伊納說，戶外健行、打網球或跳舞都是維持骨密度的良好運動。

3. 關節痛可做水中運動

就算身體不舒服，仍需要有適當的方式保持活力。喬伊納說，水能提供低衝擊的環境，較溫暖的水能增加關節活動度，運動之後可能會感覺日常活動更為順暢。正如俗話所說，運動就是潤滑液；只要持之以恆，再加上經驗豐富的專家協助，便能體會到運動如何減輕疼痛。

專家提醒，50歲以上的婦女每周只需騎20分鐘的腳踏車，就能增進海馬迴的功能，有助...
專家提醒，50歲以上的婦女每周只需騎20分鐘的腳踏車，就能增進海馬迴的功能，有助增強腦部功能；示意圖。（圖／123RF）

4. 騎單車增強腦部功能

戶外運動是增進認知功能的首選。一項研究（https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11330552/）指出，年長族群只需騎20分鐘的腳踏車就能增進海馬迴的功能，這是大腦中掌管記憶、學習與解決問題的組織。如果不喜歡傳統自行車，可以試試電動自行車，在輕鬆享受通勤或旅行的過程中保持活力。

5. 阻力訓練維持肌肉量

部分長者面臨肌肉流失與虛弱的肌少症問題，而阻力訓練能有效對抗這個狀況。喬伊納說，建議練習功能性動作，模仿日常生活中身體的活動方式。例如透過硬舉（deadlift）訓練抬起物品的能力；或是以伏地挺身促進生活中推的能力；深蹲則是坐到站的核心訓練項目。

6. 瑜伽增進平衡感與柔軟度

即使沒有驚人的柔軟度也能享受瑜伽，研究顯示這種身心訓練能增加身體平衡感、下肢柔軟度與肌力以及心理健康。瑜伽屬於低衝擊運動，就算年齡增長仍是一項安全又有效的運動。

關節 加州 世界新聞網

上一則

長者腳踝無力易跌倒 按壓4穴位有效

延伸閱讀

雲云董座已預謀殺人？ 犯防專家：會議室開會是障眼法

雲云董座已預謀殺人？ 犯防專家：會議室開會是障眼法
經濟數據將變糟？專家預估美國公債漲勢恐翻轉 陷「區間震盪」模式

經濟數據將變糟？專家預估美國公債漲勢恐翻轉 陷「區間震盪」模式
杉釦富遠紅外線免加水足浴桶 上網訂免運費

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶 上網訂免運費
美1月貿易逆差歷史新高 本季GDP恐萎縮？專家曝光真相

美1月貿易逆差歷史新高 本季GDP恐萎縮？專家曝光真相

熱門新聞

醫師表示，注意心肌梗塞發作五大症狀表現，尤其是突發性的胸痛，絕對不可以輕忽。（圖／123RF）

台立委沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

2025-03-09 00:00
示意圖。（取自123RF）

65歲才是人生黃金期？腦科學專家揭長壽時代關鍵思維

2025-03-04 15:53
示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
醫師提醒，不是只有泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才需要就醫檢查。（本報資料照片）

不只泡泡尿、血尿才要檢查 醫：要不要洗腎 看2指標

2025-03-11 05:06
18歲少女完全沒有印象曾出現任何梅毒症狀，第一期患者可能不會痛而忽略、第二期會以紅疹表現，容易被忽略為蚊蟲叮咬，部分患者若曾服用含四環黴素的痘痘治療藥物，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

18歲女得梅毒卻沒印象 醫曝「這類藥」可能順便治療

2025-03-08 04:13
富含葉酸食物來源包括綠葉蔬菜、水果、全穀類、豆類、豆科食物等。（聯合報系資料照片）

不只孕婦要補充葉酸 中老年人補葉酸降低罹失智風險

2025-03-12 05:28

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？