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植化素大閱兵／綠色調節膽固醇 藍紫色強化免疫、保護大腦

記者張策／綜合報導
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綠色蔬果含有葉綠素與兒茶素，能夠幫助調節膽固醇水平與促進腸道健康。(圖／123RF)
綠色蔬果含有葉綠素與兒茶素，能夠幫助調節膽固醇水平與促進腸道健康。(圖／123RF)

現代人追求健康飲食，植化素成為科學界與營養學界關注的焦點。台灣亞東醫院傳統醫學科廖國帆醫師說，植化素與維生素和礦物質等不同，植化素不是人體必需品，而是對健康有益的補充品；亞東醫院營養師張庭瑜也說，植化素具有功能性而非必需性，種類繁多，每種功能也不同。

白色食物

●植化素種類：大蒜素、槲皮素、蘿蔔硫素、大豆異黃酮等

●作用：白色蔬果富含蒜素與槲皮素，對於增強免疫力與預防癌症有顯著功效。廖國帆指出，大蒜素具有抗氧化作用，能清除自由基，進而降低胃癌的發生風險。而更年期女性也適合多攝取大豆異黃酮，以幫助調節荷爾蒙平衡，減輕更年期症狀並降低骨質疏鬆風險。張庭瑜表示，白色蔬果含有豐富的抗發炎成分，能夠幫助身體調節免疫反應，減少發炎相關疾病的風險。大豆異黃酮有助於乳癌預後並降低復發。

●代表蔬果：大蒜、白花椰菜、洋蔥、山藥、菇類、豆腐、豆漿等

●最佳攝取方式：女性可透過天然食物如豆腐、豆漿等食物補充大豆異黃酮。另外，提醒服用抗凝血藥物者，需留意大蒜素與其他含硫化合物，避免影響血液凝固功能。

白色蔬果富含蒜素與槲皮素，對於增強免疫力與預防癌症有顯著功效。(圖／123RF)
白色蔬果富含蒜素與槲皮素，對於增強免疫力與預防癌症有顯著功效。(圖／123RF)

綠色食物

●植化素種類：葉綠素、兒茶素、吲哚、多酚類、葉黃素等

●作用：廖國帆說，綠色蔬果含有葉綠素與兒茶素，能夠幫助調節膽固醇水平與促進腸道健康；此外，綠色蔬果中的植化素對於調節身體機能有幫助，例如兒茶素具有抗發炎與提升新陳代謝的效果，適量攝取有助於維持健康。

●代表蔬果：菠菜、綠花椰菜、奇異果、甜豆、青椒、小黃瓜、茶葉、蘆筍、酪梨等

●最佳攝取方式：老年人適合攝取富含葉黃素與玉米黃素的深綠色葉菜，如菠菜與綠花椰菜，以保護視網膜，減少黃斑部病變與白內障的風險。然而，廖國帆提醒，甲狀腺功能低下者應避免過量攝取十字花科蔬菜，如綠花椰菜、白菜與芥蘭，因為其中的異硫氰酸鹽可能干擾碘的吸收，影響甲狀腺功能。

藍紫(黑)色食物

●植化素種類：花青素、白藜蘆醇、類黃酮、異硫氰酸鹽等

●作用：藍紫色蔬果含有大量花青素，能促進體內循環並強化免疫系統。張庭瑜表示，花青素能抗發炎，對大腦有保護作用，適合經常熬夜或壓力較大的族群。廖國帆說，花青素能干擾細胞訊號傳遞路徑，從而抑制癌細胞的增長；異硫氰酸鹽則能促進癌細胞的凋亡。

●代表蔬果：藍莓、茄子、紫甘藍、葡萄、紫洋蔥、紫薯、黑木耳、黑豆等

●最佳攝取方式：高壓族群與運動族群應攝取富含花青素與β-胡蘿蔔素的食物，如藍莓、胡蘿蔔與番茄，以減少氧化壓力、提升專注力並促進肌肉修復。

植化素攝取提醒

1.糖友與腎友留意攝取量

因為大多植化素是由蔬菜、水果、全穀物、堅果而來，建議糖尿病友避免大量攝取水果類和全穀雜糧類，因為較容易影響血糖；另外，腎臟病友避免大量食用生菜、堅果以及高鉀蔬菜，建議病友與醫師或營養師諮詢個別化建議。

2.植化素非萬能營養素

專家提醒，雖然植化素對健康有諸多好處，但它並非萬能，亦不能單獨取代其他營養素或醫療手段。坊間有些誤解認為，植化素是人體必需營養素，或單一種類的植化素能夠解決所有健康問題，這些觀點皆有所偏頗。

3.透過天然食物攝取

張庭瑜及廖國帆均表示，植化素盡量透過天然食物攝取，才不會有過量的風險，若是透過補充劑加強攝取，務必聽從專業醫師的建議，以免過猶不及。

4.搭配良好的生活習慣

除了多樣攝取植化素外，更要做到均衡飲食，且搭配良好的生活習慣，如規律運動、充足睡眠與壓力管理，才能真正發揮植化素防癌與保健的效果。

藍紫色蔬果含有大量花青素，能促進體內循環並強化免疫系統。(圖／123RF)
藍紫色蔬果含有大量花青素，能促進體內循環並強化免疫系統。(圖／123RF)

癌細胞 癌症 糖尿病

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