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植化素大閱兵／黃橙色保護眼睛 紅色降低心血管風險

記者王思慧／綜合報導
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紅色植化素有強效抗氧化，降低癌細胞變異風險的功能。(圖／123RF)
紅色植化素有強效抗氧化，降低癌細胞變異風險的功能。(圖／123RF)

蔬果中的「植化素」是天然色素，許多研究證實植化素可預防癌症，其中黃橙色植化素可減少黃斑部病變、白內障；紅色植化素可降低罹患攝護腺癌、胃癌風險，也有保護心血管的作用。營養師建議，植化素要從新鮮蔬果中攝取，才能得到全方位的營養。

紅色食物

●植化素種類：茄紅素、花青素、辣椒素等

●作用：台灣花蓮門諾醫院營養師張矞婷表示，紅色植化素有強效抗氧化，降低癌細胞變異風險的功能，尤其茄紅素的抗氧化能力比β-胡蘿蔔素高兩倍，可降低細胞突變的可能性。還有保護心血管的作用，能減少動脈硬化，降低心血管疾病風險。也有癌症預防研究顯示，高茄紅素攝取可降低攝護腺癌、胃癌與胰臟癌風險。另外，茄紅素與花青素有抗發炎的功能，可降低慢性發炎對癌細胞的促進作用，減少癌細胞增殖。花青素可增強微血管彈性，減少血管內皮損傷，降低動脈硬化風險，在保護血管健康上發揮重要作用。

●代表蔬果：茄紅素有番茄、西瓜、紅甜椒、紅葡萄柚等；花青素有紅石榴、蔓越莓、草莓、覆盆子、紫甘藍等。

●最佳攝取方式：營養師建議，茄紅素需加熱並搭配油脂，像是番茄煮熟或熬煮成醬汁，再加上橄欖油，可提高茄紅素吸收率二至三倍。而富含花青素的莓果則建議生食，避免高溫破壞花青素的抗氧化力，也記得均衡攝取多種紅色食物，不同的植化素可產生協同作用，提升人體健康。

黃橙色食物

●植化素種類：β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素、薑黃素、黃酮素、檸檬黃素等

●作用：張矞婷指出，黃橙色食物含有的β-胡蘿蔔素，有抗氧化的作用，可清除自由基，保護細胞DNA，降低細胞癌變風險，增強免疫力；也能促進視力健康，葉黃素與玉米黃素可減少黃斑部病變與白內障發生機率，還可轉化為維生素A，提高癌細胞清除率。有流行病學研究發現，高β-胡蘿蔔素攝取者，罹患肺癌、乳腺癌與結直腸癌風險較低；但吸菸者應避免額外補充β-胡蘿蔔素，只要高於15毫克，就有可能增加得到肺癌的風險。

●代表蔬果：胡蘿蔔、地瓜、玉米、南瓜、芒果、木瓜、鳳梨、黃椒等，而雞蛋的蛋黃也有黃橙色植化素。

●最佳攝取方式：張矞婷建議，可搭配健康脂肪，如橄欖油、堅果、酪梨，主要原因是其中的β-胡蘿蔔素為脂溶性，與油脂一起攝取可提高吸收率。也要適度加熱，像是胡蘿蔔、地瓜經過燉煮加熱後，可釋放更多營養。

黃橙色食物含有的β-胡蘿蔔素，有抗氧化的作用，可清除自由基，保護細胞DNA。(圖...
黃橙色食物含有的β-胡蘿蔔素，有抗氧化的作用，可清除自由基，保護細胞DNA。(圖／123RF)

癌細胞 癌症 雞蛋

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