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忽略血壓高 30多歲出血型中風

記者陳雨鑫
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近年30、40歲的年輕出血型中風患者也愈來愈多。（圖／AI生成）
近年30、40歲的年輕出血型中風患者也愈來愈多。（圖／AI生成）

近年由於飲食習慣愈來愈高油高糖，三高、肥胖等慢性疾病有年輕化的趨勢，連帶導致腦血管疾病患者也逐漸年輕化。

一名30多歲體型微胖的男子，先前接受健檢發現有高血壓，未料，半年後某日他的半側肢體突然無力，就醫後，檢查診斷為典型「出血型中風」。「沒想到高血壓這麼嚴重！」男子說，雖然有定期回診監控血壓，但藥物並沒有如期服用，也沒有徹底改變生活習慣，如今被診斷腦中風，他向醫師保證，會好好改變生活。

台北醫學大學附設醫院神經外科主治醫師陳榮鈺表示，中風主要分為出血型、缺血型，最常見缺血型中風，占所有中風類型七到八成。缺血型中風患者以「高齡者」為大宗，隨年齡愈大，血管狹窄發生機率愈高，會增加心臟血栓機率；近年30、40歲的年輕出血型中風患者也愈來愈多，甚至有20幾歲的患者。

陳榮鈺說，出血型中風的年輕患者，不是患有高血壓不自知，就是沒有妥適控制高血壓，因此引起出血型中風。尤其肥胖是引發高血壓的重要因子，讓高血壓年輕化的比率愈來愈顯著。

久坐、熬夜都是風險因子

容易引發腦中風的風險因子，還有高血脂、糖尿病、心律不整、心房顫動、過度飲酒或吸菸、運動不足、久坐不動、長期熬夜、生活壓力，或是服用容易導致血液凝結的藥物，如避孕藥、類固醇等，恐增加血栓風險，導致缺血型中風。

有中風症狀應立即就醫

無論是缺血型或是出血型中風，都會出現相同的急性症狀，包括單側肢體無力或麻木、臉部不對稱或口角歪斜、語言表達或理解困難、視力模糊或視野缺損、行走不穩或失去平衡、突發性劇烈頭痛等。陳榮鈺強調，一旦症狀發生，千萬不要「再觀察看看」。

陳榮鈺說，很多中風患者在確診前，曾多次發生過「短暫性腦缺血發作」（TIA），俗稱小中風，即出現中風典型症狀，卻在24小時內自行改善，當小中風發生後，後續會有極高的機率發生嚴重中風，因此，只要出現中風症狀應立即就醫。

資料來源／記者整理
資料來源／記者整理

等待就醫的過程，陳榮鈺建議，別輕易對患者採取措施，像別讓患者進食或喝水，避免嗆傷；若為二度中風患者，發作時勿隨意餵食原本使用的藥物，假設患者第一次被診斷為缺血型中風，長期服用「抗凝血劑」阿斯匹靈，但第二次若是出血型中風，服用阿斯匹靈會讓出血更嚴重，應遵照救護人員指示，協助患者就醫。

預防腦中風，最好從日常生活做起，平時飲食均衡、少鹽、少油、少糖，多蔬果與好油脂，每周維持至少150分鐘的中強度運動，每天睡足7到9小時，控管自身壓力、不菸不酒，不僅能遠離慢性疾病，也能大幅降低中風機率。

中風 血型 高血壓

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