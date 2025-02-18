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堅持健康飲食 小甘迺迪戒了可樂只喝這2種飲料

世界新聞網李芊芊／即時報導
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新上任的衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）一直以來堅持健康飲食。路透
新上任的衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）一直以來堅持健康飲食。路透

新上任的衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）一直以來堅持健康飲食，他曾大肆批評總統川普在其私人飛機上提供的食物，因為菜單中有過多的速食。

美食網站Mashed的報導指出，小甘迺迪對飲料也有嚴格的標準，最喜歡喝無糖冰茶和生鮮奶。

小甘迺迪如此注重養生可能和他的藥物濫用和上癮經歷有關，他因此已經戒酒8年，也不再喝從前最愛的可樂。

一罐12盎司的可樂熱量155大卡，含有37克糖和38克總碳水化合物，相比之下冰茶是非常有益健康的飲料，一杯不加糖的冰茶，卡路里和碳水化合物的含量都很低，小甘迺迪並未透露他是否會在茶中加人工甜味劑，但根據他對食品添加劑的態度判斷，應該不會。

然而，另一種他喜歡喝的飲料可能不太有益健康。

小甘迺迪在去年6月上傳到X（推特）的影片中說他只喝生鮮奶（raw milk），即是沒有消毒處理過的牛奶，他甚至曾建議修法，不再限制生鮮奶的銷售。

生鮮奶可以在美國合法銷售，但由於未經處理的牛奶可能含有多種病原體（如李斯特菌、大腸桿菌和沙門氏菌）可能導致腹瀉和嘔吐，受到許多州法律的限制，各地的法律也不盡相同。

牛奶 川普 推特

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