我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台中新光三越氣爆已釀6死6傷 內部滿目瘡痍

買房或租房？南加天災多房價漲 1關鍵衡量選擇

春寒料峭 5暖身熱飲讓手腳不再冷冰冰

陳詩婷／康寧醫院營養師
聽新聞
test
0:00 /0:00
經常手腳冰冷的女性喝點特定熱飲，能達到祛寒暖身的作用。（圖／AI生成）
經常手腳冰冷的女性喝點特定熱飲，能達到祛寒暖身的作用。（圖／AI生成）

春寒料峭，許多人會想喝點熱湯或熱飲暖暖身子，尤其是經常手腳冰冷的女性們。只要選擇能夠幫助血液循環，同時增加身體熱量的飲品，就能夠達到祛寒暖身的作用。推薦五款熱飲，不妨喝看看，暖身效果特別好。

1桂圓紅棗茶

桂圓及紅棗都屬於溫補食材，而且桂圓還有幫助睡眠作用，很適合女性生理期前後，或有失眠的人飲用。如果自覺血液循環不太好，經常手腳冰冷的人，可以加枸杞、黃耆或幾片老薑，一起放進電鍋裡蒸熟，增進血液循環效果更好。建議早上喝這道茶飲，晚上喝可能會上火，而影響睡眠。

2南瓜黑豆奶

黃豆或黑豆屬於植物性優質蛋白質，黑豆屬性比較溫平一點，體質較虛的人，不妨可多選擇黑豆漿享用；或輔以蒸熟的南瓜一起攪打成南瓜黑豆奶，可幫助身體得到熱量，身體自然暖和起來。南瓜富含葉黃素、玉米黃素等營養素，對於眼睛的保健很好，或者可以加上洋蔥、蒜末及鮮奶，攪打成南瓜濃湯，祛寒效果也很好。

3薑母紅茶

老薑富含薑辣素，具有增加末梢血液循環、擴張血管等作用，讓人感到發熱，若能輔以紅茶一起熬煮更好，因為紅茶含有豐富的茶黃素，能夠影響身體的棕色脂肪組織，提高熱能的產生。但是，對咖啡因比較敏感的人，建議在上午飲用；若腸胃比較敏感之人，紅茶可以用洋甘菊茶取代。

4肉桂拿鐵

肉桂含有肉桂醛，跟紅茶一樣能夠刺激身體的棕色脂肪，促進脂肪燃燒跟熱量的產生；尤其肉桂有助改善腸胃的功能，可增強消化機能、排除脹氣，以及緩和胃痛等好處。將肉桂加入溫牛奶中飲用，不僅味道好，也能幫助溫潤身體，非常適合冷冷的冬天。

5香蕉熱可可

可可含有可可鹼，可以幫助提高體溫、改善循環。日本曾以手腳冰冷的女性為研究對象，分別測試攝取薑跟可可，對末梢循環的幫助，結果發現可可維持熱能的效果比薑好，因此，女性在經期來的時候，喝杯熱可可，感覺會好多了。建議可將可可與香蕉一起攪打成香蕉可可，還能提高熱量，祛寒暖身效果更好。

失眠 咖啡 牛奶

上一則

胰臟囊腫 內鏡超音波引導細針穿刺活檢追蹤防止癌化

下一則

春天來了 多吃「辛味食物」能助陽氣生發

延伸閱讀

OSIM全新踩背推拿系列上線

OSIM全新踩背推拿系列上線
寒冬取暖有訣竅 吃辣、喝熱水未必有用

寒冬取暖有訣竅 吃辣、喝熱水未必有用
天冷血液循環不好誘發腦中風 醫盤點危險因子

天冷血液循環不好誘發腦中風 醫盤點危險因子
緩解手腳冰冷 中醫推薦吃龍眼粥喝薑茶、肉桂茶

緩解手腳冰冷 中醫推薦吃龍眼粥喝薑茶、肉桂茶

熱門新聞

不少人認為，上完廁所蓋上馬桶蓋可以避免細菌噴出。示意圖。（取材自pexels.com@Max Vakhtbovycn）

馬桶沖水蓋不蓋「病菌一樣多」 教授：做3事避免感染

2025-02-10 19:13
凱拉只是穿著平常的內褲睡覺，竟演變成感染住院多日。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Matthew Cain）

只是穿內褲睡覺 德州女子感染變囊腫還多次住院

2025-02-10 20:12
泌尿科醫師指出，口交其實算是種危險性行為，同樣有感染性傳染病風險。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

口交屬於「危險性行為」 醫曝患者喉嚨痛3個月竟是淋病

2025-02-08 04:57
美加州腸胃科醫師列舉包括無糖汽水等三類常見飲品，會增加罹患阿茲海默症風險。（路透）

不想失智症 除了酒精還要避開這2類常見飲品

2025-02-07 01:00
台大醫院小兒部兼任主治醫師李秉穎說，台灣流感疫情仍持續攀升，要避免流感併發重症，除患者本身應盡快用藥，與流感患者密切接觸者，使用新型流感特效藥物，可降低感染率86%。本報資料照片

流感同住者感染率達4成 新型特效藥預防 風險可降86%

2025-02-05 14:44
聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症狀，代表已經過度使用，應立即休息並適時保養。（聯新國際醫院提供）

眼睛超重要...沒化妝也該清潔 眼科醫師教保養

2025-02-07 05:11

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？