8類食物增強免疫力 可預防感冒、流感

一年四季冬天是最多人感染呼吸道疾病的季節，醫師提醒，可增加維生素A、C與D的補充；示意圖。（圖／123RF）

寒冷月份好發呼吸道疾病，專家建議，對抗病毒的關鍵在強化免疫系統，應多吃富含抗氧化劑的食物，如根莖類蔬菜、柑橘類、堅果和漿果等，以減少感冒及流感 的侵襲。

寒冷月份好發呼吸道疾病

雖然平常也不少人感冒或得流感，但一年四季仍以冬天最多人感染呼吸道疾病。這是為什麼呢？根據2022年的一項研究指出，寒冷的天氣使鼻子內的免疫反應會受到抑制，因此較容易發生上呼吸道疾病。此外，低溫 讓病毒更容易繁殖；並且天冷大部分人會聚集在室內，在空氣不流通的封閉空間，讓病毒更易傳播。

營養專家認為，此時強化免疫系統是關鍵，冬季飲食重點即在抵禦寒冷和對抗上呼吸道疾病病毒。根據《Healthline》訪問克利夫蘭診所營養專家建議，在寒冷的月份，你需要增加維生素A、C與D，研究指出維生素D有助支援免疫力，維生素C在防禦感冒發揮作用。許多蔬菜水果都含有重要的纖維、礦物質、抗氧化劑，為了補足冬天所需營養素，以下是專家建議你應該多吃的有益免疫系統的食物。

冬天對抗病毒的關鍵在強化免疫系統，應多吃富含抗氧化劑的食物，例如根莖類蔬菜、莓果類及優酪乳等。（示意圖／AI生成）

有益免疫系統的8大類食物

1.根莖類蔬菜：包括胡蘿蔔、孢子甘藍、蘿蔔和大頭菜等。

2.綠葉類蔬菜：包括菠菜、羽衣甘藍、青花菜、紅捲心菜等。尤其羽衣甘藍提供了所有綠葉蔬菜中最高的營養成分，富含維生素A、C和K以及維生素B、纖維和抗氧化劑。

3.柑橘類：包括柳丁、葡萄柚、檸檬、橘子等。

4.漿果／莓果類：包括草莓、藍莓、黑莓和覆盆子，建議可加入燕麥當早餐。

5.堅果類：尤其是杏仁，可幫助增強免疫系統又含有健康脂肪。還有核桃 、亞麻籽等。

6.健康脂肪：上述的堅果、酪梨、魚類、特級初榨橄欖油等，都是健康脂肪的良好來源。專家指出，酪梨是健康脂肪的另一個良好來源。

7.香料：大蒜、薑黃和黑孜然籽等香料，添加在料理中，或以補充劑形式服用。香料溫暖的特性可以平衡冬季的寒冷，增加身體抵抗疾病的能力。

8.益生菌：如優酪乳、克菲爾、酸菜、泡菜等發酵食品富含益生菌，可支持腸道健康，也與免疫功能密切相關。

除了上述幾類食物，還有蘋果、番茄、紅甜椒、雞蛋和乳製品等，也都是很好的食物。而均衡飲食之外，還有另一個重點，記得多喝水；還有充足的睡眠、日常鍛鍊，都有助於增強免疫系統，預防呼吸道疾病。