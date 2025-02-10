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喝咖啡「喝對時間」可能延壽 須在中午前喝完

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研究顯示，中午前喝完咖啡，可能有助於降低心血管疾病及所有原因引起的死亡風險；示意圖。（圖／123RF）
研究顯示，中午前喝完咖啡，可能有助於降低心血管疾病及所有原因引起的死亡風險；示意圖。（圖／123RF）

咖啡是許多人每天必喝的飲品，針對咖啡對健康優劣的研究不勝枚舉，近期有一項最新研究指出，一天中喝咖啡的時間對壽命有重大的影響，喝對時間能有效降低全因死亡率和心血管疾病風險。

美國紐奧良杜蘭大學今年1月於學術期刊《European Heart Journal》發表的研究顯示，早上喝咖啡比下午喝更與死亡率降低有關，早晨喝咖啡的習慣可能有助於降低心血管疾病及所有原因引起的死亡風險。不過，有一個條件：必須在中午前喝完咖啡。

研究比較了成人的咖啡攝取量與死因，結果顯示，早晨喝2至3杯咖啡的人與不喝咖啡的人相比，因任何原因及心血管疾病導致的死亡風險「顯著」較低。

此次研究基於1999年至2018年間進行的美國「國民健康與營養調查」（NHANES）的數據，分析超過42,000名成年人為期9年的飲食數據。研究團隊將參與者分為「早晨型咖啡飲用者」與「全天型咖啡飲用者」兩組，並比較其死亡率。結果顯示，早晨型咖啡飲用者的心血管疾病死亡風險降低31%，因各種原因導致的死亡風險降低16%。相較之下，全天型咖啡飲用者與完全不喝咖啡的人相比，未顯示統計上的顯著差異。

研究人員指出，這一結果可能與人體的生物時鐘有關。杜蘭大學流行病學系臨時主任、該研究的主導者Lu Qi表示：「適量攝取咖啡對健康有益這一點已經廣為人知，但我們的研究首次顯示，不僅咖啡的攝取量重要，喝咖啡的時間也同樣關鍵，研究結果證明，早晨喝咖啡比全天喝咖啡對健康的效果更強。」

此外，紐約營養師Michelle Routhenstein指出，早晨喝咖啡有助於調節生物時鐘，不僅能提升白天的專注力，還能促進在夜間晚睡個好覺。」相反地，若下午或夜晚喝咖啡，可能會抑制睡眠荷爾蒙褪黑激素的分泌，導致睡眠品質下降。睡眠不足及生物時鐘紊亂，可能進一步增加心血管疾病與氧化應激的風險。

咖啡 心血管疾病

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