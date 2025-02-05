我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

隔夜菜不冰易滋生微生物 醫：小心嘔吐、腹瀉食物中毒

記者林則澄
吃剩的食物放進冰箱保存，再度享用前應充分加熱，才能避免造成身體不適；示意圖。（圖／123RF）
吃剩的食物放進冰箱保存，再度享用前應充分加熱，才能避免造成身體不適；示意圖。（圖／123RF）

冬季天氣寒冷，有民眾發現即便不將食物放進冰箱，隔天再加熱享用隔夜菜時，味道仍舊不變，但醫師說，環境中的微生物會滋生於隔夜菜，導致嘔吐、腹瀉等食物中毒的症狀，應在餐點製作完的1至2小時內食用完畢，或將吃剩的食物放進冰箱保存、於再度享用前充分加熱，才能避免引起身體不適。

台灣林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，食物中毒以夏季為最高峰，但在一年四季都有可能現蹤，致病因子包括病毒、細菌、真菌。常見的病毒包括諾羅病毒、輪狀病毒；細菌包括仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌；真菌包括黴菌。

病毒導致的食物中毒，常見為已受到汙染的食材，未經高溫烹調殺死，或處理者的衛生習慣、餐具與設備的乾淨程度不佳等因素。不過顏宗海說，許多細菌皆能生長、繁殖在攝氏7度至60度的環境，也就是所謂的「危險溫度帶」，其中米飯等澱粉類食物，或蔬菜類、湯品與肉製品多為仙人掌桿菌；乳製品、甜食類及多種食物皆可見到金黃色葡萄球菌；生蠔等海鮮多為腸炎弧菌。

顏宗海建議，冬季時，雖然天氣寒冷，應在餐點製作完後的2小時內食用完畢。吃剩的食物應盡快放冰箱保存，再次享用前充分加熱至70度以上，才不會引起身體不適的情況，否則有一定機率出現發燒、嘔吐、腹痛與腹瀉等與腸胃炎有關的食物中毒症狀。

顏宗海說，民眾若不幸食物中毒，產生腹瀉、嘔吐等症狀，應立即就醫，只要按時服藥、多加休息皆可好轉並痊癒，但高齡長者、免疫力不全者、慢性病患者，可能會引起脫水、電解質失衡、敗血症，進而有生命危險。

春節期間，正是闔家團圓的時刻，顏宗海提醒，下廚製作年菜的民眾，應徹底清潔、維持手部衛生，並留意放置、接觸餐點的餐具、設備有無不潔，烹調過程中，生熟食要記得分開料理；料理上桌後，應據用餐人數，先分裝部分食物放進冰箱保存，或透過公筷母匙，避免吃剩的食物滋生微生物，進而導致食物中毒。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，環境中的微生物會滋生於隔夜菜，導致嘔吐、腹瀉等...
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，環境中的微生物會滋生於隔夜菜，導致嘔吐、腹瀉等食物中毒的症狀；示意圖。（圖／123RF）

春節 高溫 免疫力

上一則

射頻消融術 助95歲翁戰勝肝癌

下一則

油炸別吃多…年輕人若肥胖、糖尿病「大腸癌」風險高

延伸閱讀

年菜吃不完冰起來就好？專家揭迷思教食物保存

年菜吃不完冰起來就好？專家揭迷思教食物保存
外帶年菜避開這三地雷 剩菜要「完全復熱」防食物中毒

外帶年菜避開這三地雷 剩菜要「完全復熱」防食物中毒
喝咖啡引發頭痛、腹瀉 可能是咖啡過敏 不要多喝

喝咖啡引發頭痛、腹瀉 可能是咖啡過敏 不要多喝
避免食物中毒 在外用餐選熟食 飯前先洗手

避免食物中毒 在外用餐選熟食 飯前先洗手

熱門新聞

2024年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫總數估計達到952.3萬人。圖為東京原宿竹下通。(歐新社)

日本流感現況曝 感染科醫師：回國4天內是關鍵

2025-02-02 22:06
藝人大S赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，引發民眾對流感重症的重視。示意圖。（本報資料照片）

大S猝逝 醫：發燒+全身痠痛要警覺 曝流感重症跡象

2025-02-03 20:00
大S徐熙媛過往病史，可能是加重流感併發症的原因之一。（取材自Instagram）

大S曾2次流產 醫：可能免疫系統作祟 提高流感併發重症

2025-02-03 05:06
（取材自pexels）

倍速追劇、房間太冷都NG…3壞習慣恐使大腦老化

2025-01-31 18:51
醫師提醒，放屁是正常的生理現象，只要多加注意飲食，就可減少放臭屁的頻率；示意圖。（圖／123RF）

經常放臭屁？2種食物要少吃 4種食物可改善

2025-01-30 01:10
搭飛機時，建議選走道位，方便活動；示意圖。（圖／123RF）

搭機長途飛行總讓人腰痠背痛 隨時動一動有這6招

2025-01-31 01:05

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...